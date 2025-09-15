Selección Mexicana celebra las Fiestas Patrias en redes con emotivo mensaje

La semana de las fiestas patrias en México ha llegado, y para prueba de ello, la Selección Mexicana ha mandado un mensaje a sus seguidores a través de redes sociales, con el que asegura que todos los mexicanos estarán unidos en estas fechas de gran relevancia en el país.

Bandera mexicana en el amistoso ante Corea | Imago7

En cada rincón del país

Como parte de las felicitaciones y festejos por el Día de la Independencia en México, la cuenta de X de la Selección Mexicana también se ha sumado con los mensajes en torno a dicha situación, pues publicaron un mensaje al respecto del orgullo de ser mexicano.

"¡Que resuene el grito de gol en cada rincón de la patria! Hoy celebramos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos, un sentimiento que llevamos en la piel. ¡Felices Fiestas Patrias! Que la pasión que nos une sea nuestra mejor bandera", se puede leer en el reciente post.

Tuit del Tri en X | Captura

De inmediato, los comentarios de respuesta comenzaron a publicarse, con algunos fanáticos que secundan y agradecen el mensaje de su selección, pero hay algunos otros que se han mostrado en desacuerdo debido a la actual gestión de Javier Aguirre, por lo que no se sienten identificados en este momento con el Tri.

Imágenes de orgullo nacional

Además del mensaje escrito, las redes de la Selección han publicado una serie de imágenes que muestran a algunos mexicanos acudiendo a ciertos partidos a lo largo del país, haciendo referencia a una de las líneas escritas: "en cada rincón de la patria", mensaje con el que también se han emitido comentarios en contra.

Aficionados en los duelos de Fecha FIFA | Imago7

Uno de los mensajes que más ha llamado la atención en respuesta a la mencionada línea es: "En todos lados, menos en la FMF", muestra de la oposición que se tiene con el presente del combinado nacional.