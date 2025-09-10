¡De la mano de Gilberto Mora! México Sub 20 define lista rumbo al Mundial de Chile 2025

La Selección Mexicana Sub 20, dirigida por Eduardo Arce, ya tiene lista su convocatoria para el Mundial de la categoría, que se celebrará en Chile a finales de este mes.

El combinado juvenil enfrentará una prueba de máxima exigencia, ya que compartirá grupo con Brasil, España y Marruecos, selecciones de gran peso internacional.

Antes de la justa mundialista, el equipo realizará una gira de preparación en Paraguay, donde disputará partidos amistosos frente a Arabia Saudita (20 de septiembre) y Colombia (23 de septiembre).

Anunció su convocatoria | IMAGO7

Lista de convocados

Porteros

Emmanuel Ochoa Rico (Cruz Azul), Juan Sebastián Liceaga (Chivas), Pablo Lara Nevarez (Pumas).

Defensas

César Bustos Hernández (Monterrey), Diego Ochoa Berdejo (FC Juárez), Everardo López del Villar (Toluca), José Pachuca Martínez (Puebla), Karol Velázquez Mendoza (Cruz Azul).

Mediocampistas

Amaury Morales Rosas (Cruz Azul), César Garza Cantú (Dundee FC, Escocia), Diego Sánchez Guevara (Tigres UANL), Elías Montiel Ávalos (Pachuca), Iker Fimbres Ochoa (Monterrey), Alexei Domínguez (Pachuca), Obed Vargas (Seattle FC, MLS).

Delanteros

Yael Padilla Sandoval (Chivas), Gilberto Mora Zambrano (Tijuana), Hugo Camberos Figueroa (Chivas), Mateo Levy Mendaña (Cruz Azul), Oswaldo Virgen Ureña (Toluca), Tahiel Jiménez Sánchez (Santos).

Comanda la lista | IMAGO7

La Sub 20 mexicana afrontará el torneo con la ilusión de trascender en un grupo complicado y consolidar a varios de sus jóvenes talentos en el escaparate internacional.