Rodrigo Huescas vuelve al Tricolor con la mira puesta en el Mundial: “Me voy a ganar mi lugar a como dé lugar”

Rodrigo Huescas vive un momento especial. Y es que volvió a ser convocado a la Selección Mexicana y no esconde la ambición con la que encara esta nueva etapa: luchar por un lugar rumbo al Mundial.

“Me voy a ganar mi lugar a como dé lugar, y si no, queda un camino muy largo por delante. Entonces lo único que me queda es seguirme preparando”, aseguró el canterano celeste.

Consciente de la exigencia que representa estar en el Tricolor, Huescas remarcó la importancia de mantener la constancia tanto en los entrenamientos con la Selección como en su club.

“Hay que dar más siempre. Al final, hoy es solo un partido, quedan muchos entrenamientos. Queda hacerlo bien en mi club también, porque es una realidad: si no lo haces bien en tu club, no estás acá. Estoy consciente de que cada minuto cuenta, el día a día es muy importante, tengo que seguir preparado”.

El regreso al combinado nacional lo llena de ilusión y orgullo. “Es muy importante, es de mucha felicidad venir a representar a tu país. No hay mejor sensación que esta. Soy muy feliz viniendo a la Selección, no quisiera perderme ninguna concentración más y seguir preparándonos para lo que viene”, añadió.