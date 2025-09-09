Selección Mexicana da a conocer gravedad de lesión de Edson Álvarez

La Selección Mexicana dio a conocer la gravedad de la lesión que sufrió Edson Álvarez durante los primeros minutos del encuentro ante Japón en Oakland, el jugador tuvo que salir de cambio por Erik Lira ante la molestia.

Edson Álvarez l IMAGO7

A través de un informe médico del combinado mexicano resaltó que tiene una lesión menor; sin embargo, se mencionó el tiempo determinado para que pueda volver a las canchas y esta será de acuerdo a su recuperación.

“Lesión muscular de grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo con su evolución”, resalta el informe sobre el mediocampista.

México l IMAGO7

Un inicio complicado con Fenerbahce

Edson Álvarez recientemente fichó con el Fenerbahce donde ya pudo tener sus primeros minutos; sin embargo, ahora tendrá que esperar hasta su recuperación. Mientras tanto, el conjunto turco tampoco la pasa bien en el inicio de temporada.

‘Los canarios amarillos’ fueron eliminados en la ronda previa de la Champions League a manos del Benfica y ahora tendrá un nuevo proyecto de la mano de Domenico Tedesco tras salida de José Mourinho.

Próximo juegos de Fenerbahce

El renovado Fenerbahce tendrá su próximo partido ante Trabzonspor en lo que será su cuarto juego dentro de la SuperLiga en la presente temporada donde marchan en el quinto puesto con siete unidades, producto de dos victorias y un empate.

Álvarez l IMAGO7