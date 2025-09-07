Javier Aguirre actualizó sobre el estado de salud de Edson Álvarez

El duelo amistoso entre la Selección Mexicana y Japón no solo dejó un amargo empate, sino que también le cobró factura al equipo tricolor debido a que su capitán, Edson Álvarez, salió lesionado al minuto 30.

Amistosos México vs Japón I IMAGO7

Sin reporte médico por ahora

Luego de la preocupante situación que involucra al nuevo jugador del Fenerbahce, el entrenador de México, Javier Aguirre, declaró en rueda de prensa que aunque la lesión puede no ser grave, no puede confirmar nada.

“Mira no tengo, la verdad no sé, sus sensaciones van de menos a más, es decir, se sentía peor de lo que se siente ahora. Hay que esperar qué dicen los doctores y el servicio médico básicamente”, declaró el ‘Vasco’ Aguirre.

Además del tema de Edson, Aguirre también comentó el sentirse satisfecho luego del empate ante los nipones, asegurando que no merecían ganar pero que se lleva buenas sensaciones.

Javier Aguirre en el banquillo tricolor I IMAGO7

Las lesiones de Edson Álvarez en México

Desde el 2022, previo al Mundial de Qatar, el ‘Machin’, ha tenido inconvenientes cada que defiende la playera mexicana, pues por casi tres años seguidos, al menos en un duelo sale de cambio por problemas musculares o golpes durante el juego.

Edson Álvarez en Selección I IMAGO7