Mario Carrillo, exauxiliar del Vasco, criticó al Tricolor; "No supieron a lo que jugaban"

Este fin de semana, la Selección de Javier Aguirre no logró pasar del empate ante Japón en el Oakland Coliseum, lo que deja más preguntas que respuestas de cara a la inauguración de la Copa del Mundo.

Uno de los principales críticos del rendimiento del Tricolor de Javier Aguirre fue su exauxiliar técnico y ahora analista de ESPN, Mario Carrillo, quien aseguró en Futbol Picante, que el equipo de "El Vasco" nunca entendió el juego frente a los nipones.

México no logró pasar del empate ante Japón | MEXSPORT

"Ni el equipo entendió el partido, ni el cuerpo técnico logró entender el partido, no supo a lo que jugaba, no supimos ni salir, ni atacar, ni crear, ni generar, yo creo que este equipo mexicano está muy lejos de su mejor versión", aseguró Carrillo.

México no logró pasar del empate ante Japón | MEXSPORT

Asimismo, Carrillo remató asegurando que el Tricolor nunca entendió el partido, confirmando que Aguirre tuvo que haber encarado el juego de otra forma.

Ahora, México se preparará para enfrentarse a Corea del Sur, que tiene 21 partidos invictos y que venció este fin de semana a Estados Unidos.

México no logró pasar del empate ante Japón | MEXSPORT