Álvaro Morales explota contra Fernando Schwartz, jefe de prensa de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana terminó su primera prueba contra los combinados asiáticos, los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre protagonizaron un empate sin anotaciones ante Japón en el Oakland, partido de preparación rumbo al Mundial de 2026.

México l IMAGO7

Tras el encuentro Álvaro Morales, comentarista de ESPN, dejó un mensaje a la Selección Mexicana a través de su cuenta de X asegurando que hay falta de liderazgo.

“Cuando tu jefe de prensa se encuentra en el terreno de juego, Selección Mexicana, sentado en un afán protagónico con otros miembros del equipo, es la evidencia de la anarquía y falta líderes que se ve en la cancha y en la FEMEXFUT”, escribió el presentador.

Álvaro Morales l CAPTURA

Lesión de Edson Álvarez

Entre lo más destacado durante el partido fue la molestia muscular que presentó Edson Álvarez que terminó por abandonar el encuentro antes del descanso como medida de precaución y todo indica que estará disponible para el duelo ante Corea del Sur.

Cabe mencionar, que durante la Copa América el mediocampista, que ahora pertenece al Fenerbahce, se perdió la competición tras tener una fuerte lesión en el debut ante Jamaica.

Chucky Lozano reaparece

Otro momento emotivo fue la reaparición de Hirving ‘Chucky’ Lozano quien volvió pisar el terreno de juego con la camiseta de México tras más de un año de no hacerlo, el atacante de San Diego FC vio acción en la segunda mitad.

Chucky Lozano l IMAGO7



