Orbelín Pineda destaca la dificultad que enfrentó México ante Japón: “Nos presionaron”

La Selección Mexicana terminó por empatar ante Japón, en una de sus primeras pruebas ante los combinados asiáticos en esta Fecha FIFA, los dirigidos por el Vasco Aguirre no pudieron abrir el marcador en Oakland.

Orbelín Pineda uno de los protagonistas en este duelo habló sobre lo sucedido dentro del campo tácticamente asegurando que resultó un rival complicado, algo similar a lo que se verá en la próxima justa mundialista.

México l IMAGO7

"Sabíamos que no iba a ser nada fácil. Nos costó al principio pero para eso son estos partidos, para ir mejorando porque a estos equipos los vamos a enfrentar en el Mundial”, resaltó el canterano de Gallos Blancos de Querétaro.

Una presión difícil

Orbelín Pineda aseguró que el juego implementado por Japón fue muy difícil especialmente en el mediocampo tanto que Vasco Aguirre tuvo que adoptar otro estilo para tener aproximaciones dentro del partido.

“Metíamos la pelota en medio y ellos hacían trabajo presionaban bastante muy bien. En el primer tiempo lo platicamos en el vestidor y bueno sabíamos que teníamos que cambiar la forma, teníamos que cambiar el estilo de juego para seguir jugando”, resaltó el jugador del AEK.

Selección Mexicana l IMAGO7

Próximo juego

El próximo juego del combinado mexicano será ante Corea del Sur, otro equipo asiático, de la mano de Heung-min Son quien terminó por liderar el triunfo ante Estados Unidos en esta gira por Norteamérica de cara al Mundial 2026.



ANte Japón l IMAGO7