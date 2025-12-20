Tren de alta velocidad arrolla y mata a 7 elefantes en el noreste de India

Una excavadora hace un hoyo para enterrar el cadáver de un elefante asiático salvaje que fue retirado de las vías del tren después que un tren a toda velocidad atropellara a una manada de elefantes salvajes en la madrugada del sábado 20 de diciembre. | AP
Associated Press (AP)
20 de Diciembre de 2025

GUWAHATI, India (AP) — Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad colisionó con una manada que cruzaba las vías en el estado nororiental de Assam, en India, informaron las autoridades locales el sábado temprano.

El conductor del tren avistó la manada de unos 100 elefantes y utilizó los frenos de emergencia, pero el tren aún así impactó a algunos de los animales, indicó Kapinjal Kishore Sharma, portavoz de Indian Railways, a The Associated Press.

Cinco vagones del tren y la locomotora descarrilaron tras el impacto, pero no hubo víctimas humanas, añadió Sharma.

Los veterinarios realizaron autopsias a los elefantes muertos, que serán enterrados durante el transcurso del día.

El sitio del incidente es una zona boscosa a unos 125 kilómetros (78 millas) al sureste de la ciudad capital de Assam, Guwahati. Las vías del tren en el estado son frecuentadas por elefantes, pero Indian Railways señaló en un comunicado que el lugar del impacto no era un corredor designado para elefantes.

“Hemos desvinculado los vagones que no descarrilaron, y el tren reanudó su viaje hacia Nueva Delhi. Alrededor de 200 pasajeros que estaban en los cinco vagones descarrilados han sido trasladados a Guwahati en un tren diferente”, expresó Sharma.

No es inusual que trenes a alta velocidad golpeen elefantes salvajes en Assam, que alberga a unos 7.000 elefantes asiáticos salvajes, una de las concentraciones más altas de estos paquidermos en India. Desde 2020, al menos una docena de elefantes han muerto al ser arrollados por trenes a alta velocidad en todo el estado.

Los elefantes salvajes a menudo se adentran en las áreas habitadas por humanos en esta época del año, cuando los campos de arroz están listos para la cosecha.

