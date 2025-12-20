¿Los 'Juegos del Hambre' de Donald Trump? así serán los Patriot Games

Donald Trump volvió a sacudir las redes sociales, esta vez al anunciar una serie de eventos con los que planea celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026. Entre ellos, uno ha provocado revuelo por su parecido con la popular saga Los Juegos del Hambre: se trata de los llamados Patriot Games.

El presidente dio a conocer la noticia el pasado 18 de diciembre en el sitio oficial Freedom 250, donde explicó que la propuesta será una competencia deportiva para los mejores atletas de preparatoria de cada estado y territorio del país, quienes competirán durante cuatro días en Washington D.C., específicamente en la Casa Blanca.

“No habrá hombres jugando en deportes femeninos”, remarcó Trump, reafirmando su postura contra la inclusión de atletas trans en equipos femeniles.

La competencia será transmitida a nivel nacional y estará dirigida por Robert F. Kennedy, actual secretario de Salud y Servicios Humanos. Participarán un joven y una joven por cada estado del país, lo que provocó de inmediato las comparaciones con el universo de Suzanne Collins.

Los Patriot Games que propone Trump será con puros universitarios / Redes Sociales

Redes sociales estallan: “¿Dónde están Katniss y Peeta?”

Tras el anuncio, las plataformas digitales estallaron en memes y críticas. Usuarios señalaron el inquietante parecido con Los Juegos del Hambre, la saga donde adolescentes de 12 distritos son enviados al Capitolio para luchar a muerte por la supervivencia.

Uno de los más virales fue el del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien publicó una imagen del dictador Coriolanus Snow —villano de la saga— con el mensaje: “¿Esto es real?”.

El Gobierno de EU pedirá un representante por cada estado / Redes Sociales

“¿Vamos a tener tributos ahora?”, escribió una usuaria en X, mientras que otro ironizó: “Trump no quiere ser presidente, quiere ser presidente del Capitolio”.

La crítica no solo apunta al simbolismo de la competencia, sino a la utilización de la Casa Blanca como escenario de estos espectáculos.

Trump confirmó Patriot Games para realizarse en 2026 / Redes Sociales

Patriot Games no será el único evento polémico

Además de esta competencia, Trump también planea celebrar un evento de UFC en la Casa Blanca el 14 de junio, Día de la Bandera, y una mega feria estatal en el National Mall el próximo 4 de julio, con un discurso presidencial y lo que prometió será “el mayor espectáculo pirotécnico del mundo”.

Los planes del expresidente han sido calificados por analistas como una estrategia para reforzar su imagen patriótica rumbo a las elecciones, pero en redes la lectura ha sido distinta: “Esto ya no parece Estados Unidos… parece Panem”.