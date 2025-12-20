¿Qué calles de CDMX estarán cerradas el domingo 21 de diciembre por el desfile del Día del Policía 2025?

Este domingo 21 de diciembre, la Ciudad de México conmemora el Día del Policía con un desfile programado para iniciar a las 08:30 horas sobre Paseo de la Reforma, lo que ocasionará cierres temporales de vialidades principales, anunció la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Paseo de la Reforma será una de las vialidades más afectadas por el paso del contingente. / iStock

¿Qué calles estarán cerradas por el desfile del Día del Policía?

El recorrido del desfile partirá de la Estela de Luz y avanzará por Paseo de la Reforma, pasando por puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia hasta llegar a la calle Lafragua para llegar al Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera.

El desfile recorrerá distintos puntos del Centro y la colonia Tabacalera, generando afectaciones al tránsito. / iStock

¿Qué rutas alternativas puedes tomar?

Para evitar los principales puntos de afectación, las autoridades recomiendan planear tus traslados con anticipación y, de ser posible, optar por rutas diferentes:

Opciones sugeridas

Avenida Chapultepec.

Circuito Bicentenario.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Ribera de San Cosme.

Estas alternativas pueden ser útiles para moverte de norte a sur o de oriente a poniente evitando las calles cerradas.

X: @SSC_CDMX

Si dependes del transporte público, podrían registrarse cambios o suspensiones en estaciones de Metrobús y Metro cercanas al recorrido, especialmente en líneas que cruzan Reforma y el Centro Histórico.

Recomendaciones para conductores y peatones

Anticipa tus traslados : considera salir más temprano para evitar contratiempos.

Sigue las indicaciones del personal vial y oficiales desplegados en la zona.

Evita circular por el Centro Histórico y Reforma durante la mañana del domingo si no es estrictamente necesario.

Mantente atento a las cuentas oficiales de la SSC y el Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) para información en tiempo real sobre cierres y reaperturas.

La SSC recomendó utilizar rutas alternas y anticipar traslados para evitar contratiempos. / iStock