El día que Manuel Mijares “se convirtió” en el papá de Juanpa Zurita

El creador de contenido mexicano Juanpa Zurita se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales, esta vez por un episodio inesperado durante la cobertura televisiva del Gran Premio de México de la Fórmula 1, cuando su padre fue confundido en pantalla con el cantante Manuel Mijares. El propio Zurita decidió capitalizar la situación con humor en sus redes, generando miles de interacciones en cuestión de minutos.

Juanpa Zurita es un creador de contenido muy famoso. / FB: Juanpa Zurita

¿Qué pasó en la transmisión?

Durante una entrevista improvisada en vivo realizada por un medio de televisión, la producción colocó erróneamente el nombre “Manuel Mijares” en el cintillo que identificaba al padre de Juanpa Zurita mientras era entrevistado. La equivocación fue captada por la audiencia, generando risas, memes y comentarios virales en redes sociales.

Este tipo de errores —comunes en transmisiones en vivo que combinan deporte y celebridades— suele convertirse en tema de conversación en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), donde los internautas rápidamente compartieron clips y reacciones.

Transmisión en la que confundieron al papá de Juanpa con Mijares. / RS

La reacción de Juanpa Zurita y el video con Manuel Mijares

Lejos de molestarse por la confusión, Juanpa Zurita decidió jugar con el episodio publicando varios videos en sus perfiles oficiales donde bromea con la idea de que su papá “canta” como Manuel Mijares. Su frase “No sabía que mi papá cantaba” se volvió un comentario recurrente entre sus seguidores y se viralizó junto con los clips originales.

Además el creador de contenido compartió un video junto al cantante recreando momentos tipícos entre padre e hijo. El post lo tituló como "Que padre(s)" y sorprendió que Lucero, la expareja de Mijares y madre de su hija, se sumara a la broma con un comentario:

"Jajjjjaajaja buenazo! Los que no entienden vibra pensarán que sí es tu hijo… sería mi hijo?", comentó Lucero con humor.

Juanpa y Mijares hicieron un video sobre la situación, como "padre e hijo". / Captura de imagen

Las publicaciones rápidamente sumaron miles de “likes”, comentarios y compartidos, y otros creadores del medio artístico incluso se sumaron a la broma, comentando o reaccionando a los contenidos.

Juanpa Zurita y su influencia digital

Zurita se mantiene como uno de los influencers mexicanos más relevantes e influyentes, con una carrera que abarca redes sociales, modelaje, actuación y producción de contenidos propios, como su reciente documental “La peor vuelta al mundo”, donde mezcla humor, viajes y entretenimiento con personalidades del medio