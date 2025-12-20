Max Verstappen se niega a seguir los pasos de Lewis Hamilton: "me da pena"

Con cuatro títulos mundiales en su palmarés y a las puertas de un quinto, Max Verstappen se encamina hacia una etapa decisiva de su carrera en la Fórmula 1. El 2026 aparece en el horizonte como un punto de inflexión para el neerlandés, ya sea para definir una continuidad en la máxima categoría, un eventual cambio de equipo o incluso la posibilidad de explorar nuevos desafíos fuera.

Verstappen y Hamilton, en pista | RBR

¿Qué dijo Verstappen sobre Hamilton?

Lejos de atarse a planes rígidos, Mad Max ha dejado claro que su prioridad será siempre el disfrute al volante. Tampoco tiene una edad exacta en mente para su retiro, aunque en más de una ocasión ha señalado que no se imagina compitiendo en la F1 más allá de los 40 años, una situación que hoy atraviesa Lewis Hamilton, quien viene de completar un difícil primer año con Ferrari.

"Depende un poco de la personalidad. Algunos se quedan más tiempo. También depende de tu nivel y de lo que hayas logrado en el pasado", explicó el ahora #3 en una entrevista con Viaplay.

Hamilton, Verstappen, Piastri y Alonso | RBR

En ese contexto, el Tetracampeón se refirió con sinceridad al presente de Hamilton, quien no vivió una buena primera temporada luego de dejar Mercedes, escudería con la que tocó la gloria del serial.

"Evidentemente no ha sido una temporada agradable en Ferrari. Se siente en todas partes, especialmente por la radio. Honestamente, a mí también me da pena. ¿Va a retirarse? No lo sé. No se rinde, estará ahí. Pero no es agradable de ver".

F1 2025 | RBR

Pláticas con Fernando Alonso

A sus 28 años, Max Verstappen combina juventud con una experiencia poco común, producto de su debut precoz en 2015, cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad. La cuestión de la longevidad en la F1 no le es ajena y suele conversarla con otro veterano del paddock, Fernando Alonso, quien seguirá compitiendo la próxima temporada.

"Estaba en el avión con Fernando rumbo a Qatar. Tiene 44 años, así que le hice la pregunta. Son sobre todo las exigencias físicas. Simplemente tienes más dolores. Estos coches ya no son precisamente agradables de conducir. Y al envejecer, lo sientes más: los hombros, la espalda, el cuello. Exige más esfuerzo mantener todo a nivel".

"Personalmente, creo que a los 40 o 44 años no seré el mismo que hoy, tal vez también en términos de motivación. Y si además no estás en un coche de punta, aún menos", indicó el neerlandés.