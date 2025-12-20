Green Bay Packers vs Chicago Bears EN VIVO NFL Semana 16

MARCADOR FINAL GB 16-22 CHICAGO BEARS

¡DE NO CREERSE! BOMBAZO DE CALEB WILLIAMS PARA DJ MOORE; LOS BEARS GANAN EN UNA REMONTADA IMPRESIONANTE.

GB 16-16 CHI | Jugada por tierra; los Bears consiguen otro 1&10.

GB 16-16 CHI | Por poco Chicago perdía el balón.

GB 16-16 CHI | Primera oportunidad desperdiciada; Williams envía el ovoide fuera del campo.

GB 16-16 CHI | Una vez más el peor escenario posible; los Packers pierden el balón; Chicago con una enorme oportunidad para ganar.

La primera ofensiva del tiempo extra será para los Packers.

TIEMPO EXTRA

GB 16-16 CHI | Todo termina empatado, el partido va a tiempo extra.

GB 16-16 CHI | Willis y compañía buscarán ganar el juego de milagro.

GB 16-9 CHI | Llegan hasta la cuarta oportunidad; ¡TOUCHDOWN DE BEARS! De manera increíble los locales se ponen a un solo punto; el extra es bueno, el juego se empata.

GB 13-6 CHI | Green Bay no deja ir la ventaja; después de un nuevo ataque logran un gol de campo más.

GB 13-3 CHI | Con una ofensiva no tan contundente, Beras se tendrá que conformar con sus segundos tres puntos de la noche debido a un intento de 51 yardas.

GB 13-3 CHI | Chicago requiere de una respuesta inmediata si quiere pelear el partido.

CUARTO CUARTO

GB 13-3 CHI | El penúltimo cuarto no cambia mucho; siguen ganando los visitantes en Soldier Field. Anotación del visitante | AP

GB 6-3 CHI | ¡TOUCHDOWN DE PACKERS! Willis mete un buen pase elevado para Doubs y duplican la ventaja; el extra es bueno.

GB 6-3 CHI | El robo del ovoide fue inútil, Chicago tiene que regresarlo en una patada.

GB 6-3 CHI | De manera increíble, Green Bay tiene fumble a unas cuantas yardas de anotar; después de un caos en el pasto, balón para Chicago; jugada en revisión.

GB 6-3 CHI | Willis comanda una de las mejores ofensivas de los Packers.

GB 6-3 CHI | Green Bay busca regresar a una ventaja mayor.

GB 6-0 CHI | Ahora los que al inicio de la segunda mitad se deben conformar con tres puntos son los de Chicago.

TERCER CUARTO

MEDIO TIEMPO EN CHICAGO | GB 6-0 CHI

Caleb Williams | AP

GB 3-0 CHI | En un nuevo tercero y gol, Willis no puede concretar; Packers vuelve a conformarse con tres unidades.

GB 3-0 CHI | Pausa de los dos minutos.

GB 3-0 CHI | Malick Willis se convierte en el encargado del ataque de Packers, debido a una lesión de Love.

GB 3-0 CHI | Chicago no aprovecha y el ovoide regresa a Green Bay.

GB 0-0 CHI | Nuevo pase alto de Jordan Love en tercera y gol; se tendrán que conformar con tres puntos; la patada es buena.

GB 0-0 CHI | Jordan Love lanza un pase en zona importante, pero su corredor estuvo a punto de entregar un fumble.

Jordan Love sufrió una lesión | AP

Segundo cuarto | GB 0-0 CHI

En su recuperación del ovoide, los Packers tampoco pueden hacer daño.

En una jugada dentro de la yarda 10, Chicago se equivoca en el centro y se retrasan más de 20 yardas más.

Caleb Williams los lleva adelante de medio terreno.

Los Osos comienzan una ofensiva completamente arrinconados en su campo.

Primer cuarto

Los dos equipos ya se encuentran dentro del Soldier Field para la patada de inicio.

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO:

La rivalidad más antigua de la NFL escribe un nuevo capítulo este sábado cuando los Green Bay Packers visiten a los Chicago Bears. Este enfrentamiento no es solo una cuestión de orgullo; con ambos equipos peleando en la cima de la NFC Norte, el resultado en el Soldier Field tendrá repercusiones directas en las llaves de los playoffs que se disputarán en enero.

Los Chicago Bears (10-4) llegan como los actuales líderes de la división y ocupan la segunda posición en la siembra de la Conferencia Nacional.

El equipo de la "Ciudad de los Vientos" ha logrado victorias consistentes que los tienen en una posición privilegiada, aunque los análisis de eficiencia sugieren que han sido vulnerables en ciertos tramos de sus partidos. Sin embargo, una victoria este sábado, combinada con una derrota de los Lions, les aseguraría matemáticamente su lugar en la postemporada.

Los Green Bay Packers, con un récord de 9-4-1, se encuentran en la segunda posición de la división y actualmente ocupan el séptimo puesto (el último boleto de comodín) en la NFC.

Los "Cabeza de Queso" sufrieron un duro revés la semana pasada al caer ante los Denver Broncos, un resultado que los hizo descender en la clasificación y que los obliga a ganar en Chicago para no poner en riesgo su participación en los playoffs.

Este duelo presenta escenarios de clasificación críticos. Tanto Bears como Packers pueden asegurar su boleto a la postemporada este mismo sábado si logran la victoria y cuentan con un tropiezo de Detroit. Para Green Bay, el empate que arrastran en su récord podría ser el factor decisivo que defina su posición final, por lo que cada yarda en este encuentro de máxima presión cuenta el doble.