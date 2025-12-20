Último Paseo Nocturno del año: lánzate a rodar por CDMX con espíritu navideño

La CDMX está lista para cerrar el año pedaleando. Este sábado 20 de diciembre se llevará a cabo el último Paseo Nocturno del 2025, una rodada gratuita y con temática decembrina organizada por la Secretaría de Movilidad (Semovi). El recorrido será de 19:00 a 23:00 horas y cubrirá 22 kilómetros de calles emblemáticas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Febrero.

El punto de partida y referencia será la Diana Cazadora, pasando por íconos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete, El Caballito y hasta la Plaza Tlaxcoaque. Además de rodar, habrá actividades navideñas, música, biciescuela, carpas con servicio mecánico y hasta baile fitness. El recorrido será de 19:00 a 23:00 horas y cubrirá 22 kilómetros / Especial

“A partir de las 17:00 horas, se permitirá el acceso con bicicletas a la Red de Movilidad Integrada, que incluye Metro, Metrobús y RTP, además del acceso al Cablebús desde el inicio de su servicio”, detalló Semovi.

Lleva tu bici o te prestan una

Si no tienes bicicleta, no hay pretextos: la Biciescuela CDMX estará prestando bicis y casco, exclusivamente para actividades en la Glorieta de la Diana, hasta las 22:00 horas. El préstamo de bicicletas será de una hora y deberás presentar una identificación oficial vigente como INE, pasaporte o licencia.

Habrá actividades en la Glorieta de la Diana / Redes Sociales

En cuanto a servicios de apoyo, habrá módulos de LOCATEL, atención médica y sanitarios en El Caballito, Glorieta del Ahuehuete, Fuente de Petróleos, Fuente Brotante y Plaza Tlaxcoaque. Los servicios mecánicos estarán distribuidos a lo largo de la ruta.

Recomendaciones básicas para rodar seguro

Entre las sugerencias de la Semovi están: portar casco, luces delanteras y traseras, ropa reflejante, respetar el reglamento de tránsito, acordar puntos de encuentro con tus acompañantes y revisar frenos, llantas y cadena antes de salir.

Este sábado es el último Paseo Nocturno en Bici / Especial

“El préstamo se ofrecerá de 19:00 a 22:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete y será necesario presentar una identificación oficial vigente”, reiteró la dependencia.

Así que si te quieres despedir del año a dos ruedas, este paseo es la opción perfecta para vivir la ciudad con frío, luces y espíritu festivo.

Serán 22 kilómetros de recorrido por todo Paseo de la Reforma / Especial