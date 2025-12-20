Último Paseo Nocturno del año: lánzate a rodar por CDMX con espíritu navideño

El evento "Muévete en Bici" regresa con luces, música y muchas bicis por Reforma este 20 de diciembre

Desde las 19:00 horas, la gente podrá congregarse a lo largo y ancho de la avenida.
Desde las 19:00 horas, la gente podrá congregarse a lo largo y ancho de la avenida. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
20 de Diciembre de 2025

La CDMX está lista para cerrar el año pedaleando. Este sábado 20 de diciembre se llevará a cabo el último Paseo Nocturno del 2025, una rodada gratuita y con temática decembrina organizada por la Secretaría de Movilidad (Semovi). El recorrido será de 19:00 a 23:00 horas y cubrirá 22 kilómetros de calles emblemáticas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Febrero.

El punto de partida y referencia será la Diana Cazadora, pasando por íconos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete, El Caballito y hasta la Plaza Tlaxcoaque. Además de rodar, habrá actividades navideñas, música, biciescuela, carpas con servicio mecánico y hasta baile fitness.

El recorrido será de 19:00 a 23:00 horas y cubrirá 22 kilómetros / Especial
El recorrido será de 19:00 a 23:00 horas y cubrirá 22 kilómetros / Especial

“A partir de las 17:00 horas, se permitirá el acceso con bicicletas a la Red de Movilidad Integrada, que incluye Metro, Metrobús y RTP, además del acceso al Cablebús desde el inicio de su servicio”, detalló Semovi.

Lleva tu bici o te prestan una

Si no tienes bicicleta, no hay pretextos: la Biciescuela CDMX estará prestando bicis y casco, exclusivamente para actividades en la Glorieta de la Diana, hasta las 22:00 horas. El préstamo de bicicletas será de una hora y deberás presentar una identificación oficial vigente como INE, pasaporte o licencia.

Habrá actividades en la Glorieta de la Diana / Redes Sociales
Habrá actividades en la Glorieta de la Diana / Redes Sociales

En cuanto a servicios de apoyo, habrá módulos de LOCATEL, atención médica y sanitarios en El Caballito, Glorieta del Ahuehuete, Fuente de Petróleos, Fuente Brotante y Plaza Tlaxcoaque. Los servicios mecánicos estarán distribuidos a lo largo de la ruta.

Recomendaciones básicas para rodar seguro

Entre las sugerencias de la Semovi están: portar casco, luces delanteras y traseras, ropa reflejante, respetar el reglamento de tránsito, acordar puntos de encuentro con tus acompañantes y revisar frenos, llantas y cadena antes de salir.

Este sábado es el último Paseo Nocturno en Bici / Especial
Este sábado es el último Paseo Nocturno en Bici / Especial

El préstamo se ofrecerá de 19:00 a 22:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete y será necesario presentar una identificación oficial vigente”, reiteró la dependencia.

Así que si te quieres despedir del año a dos ruedas, este paseo es la opción perfecta para vivir la ciudad con frío, luces y espíritu festivo.

Serán 22 kilómetros de recorrido por todo Paseo de la Reforma / Especial
Serán 22 kilómetros de recorrido por todo Paseo de la Reforma / Especial

TE PUEDE INTERESAR

Rosalía, Mora y Xavi: los artistas hispanos que escucha Barack Obama

Contra | 20/12/2025

Rosalía, Mora y Xavi: entre los artistas hispanos que escucha Barack Obama
¿Qué calles de CDMX estarán cerradas el domingo 21 de diciembre por el desfile del Día del Policía 2025?

Contra | 20/12/2025

¿Qué calles de CDMX estarán cerradas el domingo 21 de diciembre por el desfile del Día del Policía 2025?
Este domingo es la gran final donde el premio se lo disputan dos concursantes.

Contra | 20/12/2025

La Granja VIP 2025: Filtran nombre del posible ganador del reality
Te recomendamos
¿Los 'Juegos del Hambre' de Donald Trump? así serán los Patriot Games
Ciudad de México

LO ÚLTIMO