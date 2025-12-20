Rosalía, Mora y Xavi: entre los artistas hispanos que escucha Barack Obama

Como cada fin de año desde su etapa en la Casa Blanca, Barack Obama compartió su lista de favoritos de 2025 en libros, películas y música, destacando una vez más su amplia y ecléctica selección cultural. Este año la música en español y artistas hispanos lograron posicionarse junto a nombres internacionales consolidados, reflejando la diversidad sonora del año.
¿Qué artistas hispanos figuran en la lista musical de Obama?
En la selección musical de Obama para 2025, varias voces latinas y de habla hispana recibieron mención, mostrando la fuerza de la música latina dentro del panorama global:
Rosalía
La artista española Rosalía aparece con su canción “Sexo, Violencia y Llantas”, incluida en su álbum Lux. Este tema logra destacar entre los gustos musicales del expresidente de Estados Unidos , junto a grandes nombres de la música mundial.
Xavi & Manuel Turizo
El tema “En Privado”, una colaboración entre el cantante de corridos tumbados Xavi y el colombiano Manuel Turizo, también obtuvo un lugar en la lista, mostrando la presencia de la música urbana latina en la preferencia de Obama.
Mora & De La Rose
El puertorriqueño Mora también aparece entre los favoritos de Obama gracias a la canción “Aurora”, colaboración con De La Rose. El tema forma parte de la nueva ola del pop y urbano latino que ha logrado cruzar fronteras, consolidando a Mora como uno de los artistas más influyentes del género en los últimos años.
Otros latinos incluidos
Además de los anteriores, temas de Jombriel, DFZM ya colaboraciones con Lil Naay & Myke Towers fueron parte de la selección, ampliando la diversidad de ritmos latinos reconocidos.j
Un vistazo a la lista completa de canciones favoritas
La selección no solo incluye artistas hispanos, sino también una mezcla de géneros y estilos internacionales que marcaron el año: desde pop y R&B hasta hip hop y k-pop. Entre los nombres que aparecen en la lista de canciones favoritas de Obama se encuentran temas de Olivia Dean, Kendrick Lamar & SZA, BLACKPINK, Lady Gaga, entre otros artistas de alto perfil.
Algunas de las canciones más destacadas de la lista incluyen:
Nice to Each Other – Olivia Dean
Luther – Kendrick Lamar & SZA
Jump – BLACKPINK
Abracadabra – Lady Gaga
Sexo, Violencia y Llantas – Rosalía
En Privado – Xavi & Manuel Turizo
Aurora – Mora & De La Rose
Cultura más allá de la música
Además de su playlist musical, Obama también publicó sus recomendaciones de libros y películas favoritas del año, como parte de su tradición anual que busca compartir obras culturales que disfrutó y que considera valiosas para su audiencia.