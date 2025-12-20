Rosalía, Mora y Xavi: entre los artistas hispanos que escucha Barack Obama

Como cada fin de año desde su etapa en la Casa Blanca, Barack Obama compartió su lista de favoritos de 2025 en libros, películas y música, destacando una vez más su amplia y ecléctica selección cultural. Este año la música en español y artistas hispanos lograron posicionarse junto a nombres internacionales consolidados, reflejando la diversidad sonora del año.

La música en español volvió a destacar en la lista anual de canciones favoritas de Obama. / FB: Barack Obama

¿Qué artistas hispanos figuran en la lista musical de Obama?

En la selección musical de Obama para 2025, varias voces latinas y de habla hispana recibieron mención, mostrando la fuerza de la música latina dentro del panorama global:

Rosalía

La artista española Rosalía aparece con su canción “Sexo, Violencia y Llantas”, incluida en su álbum Lux. Este tema logra destacar entre los gustos musicales del expresidente de Estados Unidos , junto a grandes nombres de la música mundial.

Rosalía fue incluida en la playlist 2025 de Barack Obama con la canción “Sexo, Violencia y Llantas”, tema de su álbum Lux. / Spotify

Xavi & Manuel Turizo

El tema “En Privado”, una colaboración entre el cantante de corridos tumbados Xavi y el colombiano Manuel Turizo, también obtuvo un lugar en la lista, mostrando la presencia de la música urbana latina en la preferencia de Obama.

Xavi aparece en la lista de canciones favoritas de Barack Obama con su colaboración “En Privado”. / Spotify

Mora & De La Rose

El puertorriqueño Mora también aparece entre los favoritos de Obama gracias a la canción “Aurora”, colaboración con De La Rose. El tema forma parte de la nueva ola del pop y urbano latino que ha logrado cruzar fronteras, consolidando a Mora como uno de los artistas más influyentes del género en los últimos años.

Mora aparece en la lista con el tema “Aurora”, en colaboración con De La Rose. / Spotify

Otros latinos incluidos

Además de los anteriores, temas de Jombriel, DFZM ya colaboraciones con Lil Naay & Myke Towers fueron parte de la selección, ampliando la diversidad de ritmos latinos reconocidos.j

Un vistazo a la lista completa de canciones favoritas

La selección no solo incluye artistas hispanos, sino también una mezcla de géneros y estilos internacionales que marcaron el año: desde pop y R&B hasta hip hop y k-pop. Entre los nombres que aparecen en la lista de canciones favoritas de Obama se encuentran temas de Olivia Dean, Kendrick Lamar & SZA, BLACKPINK, Lady Gaga, entre otros artistas de alto perfil.

Algunas de las canciones más destacadas de la lista incluyen:

Nice to Each Other – Olivia Dean

Luther – Kendrick Lamar & SZA

Jump – BLACKPINK

Abracadabra – Lady Gaga

Sexo, Violencia y Llantas – Rosalía

En Privado – Xavi & Manuel Turizo

Aurora – Mora & De La Rose

Cultura más allá de la música

Además de su playlist musical, Obama también publicó sus recomendaciones de libros y películas favoritas del año, como parte de su tradición anual que busca compartir obras culturales que disfrutó y que considera valiosas para su audiencia.