¡59 veces Mbappé! El delantero francés iguala a Cristiano Ronaldo como el máximo artillero en un año

La historia no siempre se repite, pero los récords están hechos para romperse. Kylian Mbappé quién llegó como el futuro del Real Madrid hoy ya es una realidad, pues no es para menos, el atacante dorsal ‘10’ logró igualar a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador en un año con el equipo merengue.

Victoria del Real Madrid I AP

¿Cómo igualó el récord Mbappé?

Durante la Jornada 18 de LaLiga, el equipo del Real Madrid recibió al Sevilla, en el último partido de la temporada del 2025. Ambos equipos llegaban con la misma necesidades de puntos, sin embargo, el equipo local tenía una ‘misión extra’, ayudar a Mbappé.

En un duelo cerrado y con muchas fallas por parte de los blancos, los minutos comenzaban a consumirse y el gol 59 del francés no se presentaba. En los minutos finales, una falta dentro del área chica recibida por Rodrygo se terminó por convertir en penal, mismo que sería cobrado por el 10.

Gol de Mbappé I AP

Mbappé tomó el balón al minuto 86 del juego con el marcador 1-0 en favor de su equipo, con sangre fría y sin titubear arrancó el camino hacia el balón y engañó al guardameta sevillano para así marcar el 2-0 y el número 59 en el año para él.

Tras la anotación Mbappé corrió hacia el córner derecho y haciendo honor al hombre que impuso el récord inicial, celebró haciendo el mítico ‘SIUU’ del ídolo de Portugal, conmoviendo a todos los presentes en el gran Santiago Bernabéu e inmortalizando su nombre en las paredes del club merengue con letras de oro.

Gol 59 de Mbappé I AP

Cristiano Ronaldo y su magia en el 2013

Pese a la marca de Mbappé, es imposible no recordar lo que hizo Cristiano Ronaldo en el año de 2013, donde ‘voló’ junto con el Madrid mientras imponía su récord goleador, ayudando al equipo a cerrar en la parte alta de la Liga de España, tal y como lo está haciendo Kylian.

En la ya lejana temporada de 2013, CR7 ayudó con sus anotaciones a que el Madrid consiguiera 14 victorias y cuatro derrotas, además de dejar actuaciones inolvidables para la afición merengue.

En aquel entonces, Ronaldo consiguió los 59 goles con una monstruosa marca de tres hat-tricks y un póker, además de tres dobletes. Con estas actuaciones Cris logró entrar en la historia del Real Madrid sin saber que años más adelante se volvería el referente del futbol mundial.