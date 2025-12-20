¡VIKTORia del Arsenal! Los Gunners recuperan la cima de la Premier ante Everton con gol único de Gyökeres!

Arsenal requería de una victoria de obligatoriamente después de que Manchester City con un resultado a su favor ante West Ham se había puesto de líder en la Premier League, por lo que cerrando la jornada sabatina en Inglaterra, los de Mikel Arteta necesitaban de tres puntos o verían caer su ventaja en la cima de la tabla.

Un solo gol de Viktor Gyökeres fue suficiente para quedarse con el resultado que los deja con un poco más de calma en la recta final del 2025, mismo año que están muy cerca de terminar como líderes.

Declan Rice completó los 90 minutos | AP

Gol sueco para irse arriba en el marcador

La primera parte se desarrolló con un partido bastante cerrado hasta que llegó el momento de una equivocación por parte de la defensa de los Toffees, con uno de sus centrales metiendo la mano en el área después de un salto, el VAR revisando la jugada y marcando penal apenas en los primeros 25 minutos de la primera mitad.

Quien tomó la responsabilidad de pegarle al esférico fue el sueco Viktor Gyökeres, quien no tuvo ningún tipo de piedad del guardameta Jordan Pickford y 'le partió' la portería con un derechazo inatajable; después de darle la ventaja a los Gunners, el ex del Sporting de Lisboa festejó de la característica manera que él ha viralizado en los últimos años.

Potente disparo del sueco | AP

Durante el final de los primeros 45 minutos, ya no hubo nada más de absoluta relevancia, solamente un par de tarjetas amarillas para el Everton, una de ellas para Mykolenko y la otra para Tarkowski.

Partido frenético en la nueva cancha de los Toffees

El segundo tiempo fue de lo mejor del día, ya que nunca bajó de revoluciones y, aunque no hubo alguna otra anotación, ninguno de los dos equipos bajaron en la intensidad para tratar de conseguirla; como en una oportunidad de Declan Rice, que condujo la pelota hasta los linderos del área grande, entregó con Leandro Trossard y este trató de acomodar tanto que llevó el balón al poste.

Aunque los Gunners se seguían viendo superiores, Everton nunca dejó de proponer, llevó al límite al lider de la liga de Inglaterra y los dejó en aprietos en distintas ocasiones, pero el marcador ya no se movería.

Mikel Arteta y sus dirigidos retoman la punta de la Premier | AP

Los últimos minutos, incluidos los seis de agregado fueron una carga eléctrica total, pues Arsenal trató en todo momento de conseguir su segundo tanto en el compromiso, quedándose muy cerca incluso en un intento de gol olímpico, pero Everton cerró muy bien a su defensa y no fue suficiente; con esta victoria, los de Londres se mantienen como líderes de la Premier League a dos puntos del Manchester City.