¿Le puedo poner Batman a mi hijo en México? Esto dice el Registro Civil
En los últimos días ha circulado información que asegura que el Registro Civil en México prohibió una lista de nombres para registrar a recién nacidos. Sin embargo, autoridades oficiales han aclarado que no existe un catálogo nacional de nombres vetados, aunque sí hay criterios legales que pueden impedir el registro de algunos casos específicos.
¿Existe una lista oficial de nombres prohibidos en México?
No.
El Registro Civil, incluida la autoridad de la Ciudad de México, ha aclarado públicamente que no existe una lista oficial ni federal de nombres prohibidos para registrar a bebés.
Las listas que circulan en redes sociales o algunos sitios web no provienen de documentos oficiales y han sido desmentidas en diversas ocasiones por las autoridades.
Entonces, ¿por qué a veces rechazan un nombre?
De acuerdo con el Código Civil (como el Artículo 58 en la CDMX y disposiciones similares en otros estados), los oficiales del Registro Civil sí tienen la facultad de intervenir cuando un nombre:
Sea ofensivo, peyorativo o discriminatorio
Ponga en riesgo la dignidad del menor
Pueda generar burla, estigmatización o daño social
No tenga un significado claro como nombre propio
La decisión se toma caso por caso, no con base en una lista fija.
¿Quién decide si un nombre es válido?
El juez u oficial del Registro Civil evalúa cada solicitud al momento de levantar el acta de nacimiento.
Si considera que el nombre puede afectar los derechos del menor, puede solicitar a los padres elegir una alternativa, siempre priorizando el interés superior de niñas y niños.
¿Esto aplica en todo el país?
Sí, aunque cada estado tiene su propio Código Civil, el principio es el mismo:
proteger la identidad y dignidad de las personas desde su nacimiento.
No se trata de prohibir nombres por moda, cultura pop o creatividad, sino de evitar afectaciones futuras al menor.
¿Cuáles son los supuestos nombres “prohibidos” que circulan en redes?
La lista que ha sido difundida incluye los siguientes nombres:
Aceituno
Amilcar
Cajada
Aguinaldo
All Power
Anivdelarev
Batman
Benefecia
Burger King
Cacerolo
Calzón
Caraciola
Caralalimpio
Cesárea
Cheyenne
Christmas Day
Circuncisión
Culebro
Delgadina
Diodoro
Escroto
Espinaca
Fulanito
Gordonia
Gorgonio
Harry Potter
Hermione
Hitler
Hurraca
Iluminada
Indio
James Bond
Jorge Nitales
Lady Di
Marciana
Masiosare
Micheline
Panuncio
Patrocinio
Petronilo
Piritipio
Pocahontas
Pomponio
Privado
Procopio
Rambo
Robocop
Rocky
Rolling Stone
Sobeida
Sol de Sonora
Sonora Querida
Telésforo
Terminator
Usnavy
Verulo
Virgen
Yahoo
Zoila Rosa