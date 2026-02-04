¿Le puedo poner Batman a mi hijo en México? Esto dice el Registro Civil

En los últimos días ha circulado información que asegura que el Registro Civil en México prohibió una lista de nombres para registrar a recién nacidos. Sin embargo, autoridades oficiales han aclarado que no existe un catálogo nacional de nombres vetados, aunque sí hay criterios legales que pueden impedir el registro de algunos casos específicos.

¿Existe una lista oficial de nombres prohibidos en México?

No.

El Registro Civil, incluida la autoridad de la Ciudad de México, ha aclarado públicamente que no existe una lista oficial ni federal de nombres prohibidos para registrar a bebés.

Las listas que circulan en redes sociales o algunos sitios web no provienen de documentos oficiales y han sido desmentidas en diversas ocasiones por las autoridades.

El Registro Civil puede intervenir si considera que un nombre afecta el interés superior del menor. / iStock

Entonces, ¿por qué a veces rechazan un nombre?

De acuerdo con el Código Civil (como el Artículo 58 en la CDMX y disposiciones similares en otros estados), los oficiales del Registro Civil sí tienen la facultad de intervenir cuando un nombre: Sea ofensivo, peyorativo o discriminatorio

Ponga en riesgo la dignidad del menor

Pueda generar burla, estigmatización o daño social

No tenga un significado claro como nombre propio La decisión se toma caso por caso, no con base en una lista fija.

La ley busca evitar nombres que puedan causar burla, discriminación o confusión a niñas y niños. / iStock

¿Quién decide si un nombre es válido?

El juez u oficial del Registro Civil evalúa cada solicitud al momento de levantar el acta de nacimiento.

Si considera que el nombre puede afectar los derechos del menor, puede solicitar a los padres elegir una alternativa, siempre priorizando el interés superior de niñas y niños.

No todo nombre es rechazado, solo aquellos que puedan afectar al menor. / iStock

¿Esto aplica en todo el país?

Sí, aunque cada estado tiene su propio Código Civil, el principio es el mismo:

proteger la identidad y dignidad de las personas desde su nacimiento. No se trata de prohibir nombres por moda, cultura pop o creatividad, sino de evitar afectaciones futuras al menor.

Las autoridades buscan evitar que los menores enfrenten estigmas por su nombre. / iStock

¿Cuáles son los supuestos nombres “prohibidos” que circulan en redes?

La lista que ha sido difundida incluye los siguientes nombres:

