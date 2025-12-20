Juventus vence a Roma y se acerca a puestos de Champions League en la Serie A

En un encuentro marcado por el dinamismo y las intervenciones clave de ambos guardametas, la Juventus logró asegurar una victoria fundamental frente a la Roma. El conjunto local supo gestionar sus momentos de dominio y resistir el empuje final de los capitalinos para dejar los tres puntos en casa en un partido que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo.

Juventus vence a Roma 2-1 | AP

Desde el pitazo inicial, la escuadra de Turín buscó imponer condiciones. Aunque Paulo Dybala avisó primero para la Roma con un disparo atajado por Di Gregorio al minuto 11, fue la Juventus quien generó las ocasiones más claras a través de Khéphren Thuram y Francisco Conceição. La insistencia local rindió frutos al minuto 44, cuando tras un desborde y asistencia precisa de Andrea Cambiaso, Conceição definió para vencer a Mile Svilar y enviar al equipo al descanso con la ventaja mínima.

La segunda mitad inició con una Roma más agresiva que obligó a la Juventus a replegarse por momentos. El técnico visitante movió el banquillo buscando profundidad, pero fue la efectividad de la "Vecchia Signora" la que volvió a aparecer. Al minuto 70, Loïs Openda aprovechó una oportunidad de oro para firmar el 2-0, un gol que parecía sentenciar definitivamente el destino del encuentro.

Roma recortó distancias pero no le alcanzó | AP

Sin embargo, los cambios le dieron vida a la Roma de forma inmediata. Tommaso Baldanzi, quien había ingresado apenas minutos antes en sustitución de Dybala, recortó distancias al minuto 75 con una definición impecable que dejó sin opciones a Di Gregorio. El 2-1 encendió las alarmas en la defensa de Turín y propició un cierre de partido frenético donde la Roma volcó sus esfuerzos al ataque.

La resistencia final de la Juventus fue clave para sostener el resultado. Kenan Yildiz estuvo cerca de ampliar la cuenta al minuto 80, pero su disparo se estrelló en el poste, lo que mantuvo el drama hasta el tiempo de compensación. En los minutos finales, el juego se volvió físico y accidentado, resultando en amonestaciones para jugadores como Weston McKennie y Bryan Cristante. Pese a los cinco minutos de añadido y la presión constante de la Loba, la Juventus cerró filas y aseguró un triunfo trabajado ante su afición.