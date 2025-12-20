¡A lo CR7! Real Madrid derrotó al Sevilla con un nuevo récord para Mbappé

Real Madrid jugó su último partido de la temporada del 2025, resultando en un marcador positivo de 2-0 en contra del Sevilla, el duelo correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga dejó al Madrid como el segundo mejor equipo de la temporada y a su estrella Kylian Mbappé como el nuevo gran héroe.

Gol 59 de Mbappé I AP

Hey Jude

En la última gran prueba para el equipo dirigido por Xabi Alonso, los blancos lograron sacar una vez más tres puntos en el teatro de la Castellana, llegando esta vez como víctima el equipo de Sevilla, dirigido por un viejo conocido de la Liga MX, El ‘Pelado’ Matías Almeyda.

El duelo que reunió al segundo lugar contra el noveno comenzó con las acciones temprano en el partido; el Madrid que salió de manera vertical intentó con balones a profundidad y un par de disparos romper el cero en el arco de Odisseas Vlachodimos.

Por su parte, Sevilla como todos los equipos del Pelado, salió valiente y ofensivo, buscando sorprender a Courtois y la defensa blanca, sin embargo, la línea de cuatro de Alonso no cedió ante las ‘sorpresas’ sevillanas.

Finalmente se movió la pizarra en la parte final del primer tiempo, cuando un centro por falta por parte de Rodrygo, fue rematado por Jude Bellingham, quien con un cabezazo colocado dejó parado a Vlachodimos y puso el 1-0 al minuto 38.

Gol de Bellingham I AP

CR7/KM10

El segundo tiempo estuvo lleno de trabas durante el transcurso del reloj, ambos equipos mostraban cansancio en las piernas y la presión por no equivocarse se vio reflejada dentro del rectángulo del juego.

El juego vivió una nueva condición cuando el estratega del Sevilla se fue expulsado tras una disputa con los colegios, sin embargo, los Los Palanganas no aflojaron y durante 68 minutos compitieron al tú por tú ante el equipo local.

AP

Tras 10 minutos de asfixia para el Madrid por parte de Alexis Sanchez, la defensa, la suerte y Courtois se hicieron grandes evitando el empate y aguantando al ataque de la visita, sin embargo, la fuerte ofensiva roja no duró mucho cuando el defensor Marcão do Nascimento se fue expulsado a los 68 minutos.

Tras la tarjeta roja, el equipo merengue se fue al ataque en busca de ampliar la ventaja y ayudar a Kylian Mbappe a romper el récord de 59 goles impuesto por Cristiano Ronaldo, pocos minutos después la suerte decidió ayudar al francés.

En el minuto 85, Rodrygo hizo una extraordinaria jugada individual y cuando estuvo a punto de disparar fue derribado por Juanlu y el silbante marcó el penal. Como era de esperarse, Mbappé tomó el balón y colocó el segundo del partido y su 59 con el equipo blanco, empatando a CR7 como los únicos en llegar a esta cifra en un año.

Al final el Real Madrid se llevó una victoria valiosísima en casa, con Bellingham como MVP del juego y con su delantero estrella como el nuevo hombre récord y digno sucesor del astro lusitano.