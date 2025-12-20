Tren Suburbano al AIFA: así fueron las primeras pruebas de los trenes

Las pruebas del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya están en marcha y con catenarias energizadas.

Esta semana, los vecinos de Tultepec, Tultitlán y Nextlalpan vieron pasar por primera vez los vagones del nuevo sistema de transporte que conectará Buenavista con el AIFA en tan solo 40 minutos.

Desde la estación Lechería se transbordará al AIFA / Redes Sociales

Las autoridades de la Sedena y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) avisaron a los habitantes para que extremaran precauciones, especialmente en zonas donde aún no hay pasos peatonales ni confinamiento de vías.

“Buen día, se informa que el día de mañana (ayer viernes) se llevará a cabo movimiento del tren nuevamente, por lo que a partir de las 9:00 am y hasta las 14:00 se encontrará energizada la catenaria. Anticipen sus actividades y cruce sobre la vía. Recuerden que su seguridad es primero”, se notificó a vecinos del Ejido de Teyahualco, Tultepec.

Cada tren es de cinco vagos y recorrerá 22 kilómetros / Redes Sociales

“El tren ya pasa, pero no hay puentes”

Aunque las autoridades aseguran que el tren es una solución de movilidad, habitantes del Ejido de Teyahualco se quejaron de que las pruebas iniciaron sin cumplir acuerdos previos, como la construcción de puentes peatonales. La electrificación en zonas habitadas encendió las alertas por posibles riesgos a la población.

Esta misma semana, comenzaron también las demoliciones de viviendas afectadas por el trazo ferroviario en la avenida Doctores. Una de ellas será destruida para construir un paso peatonal, aunque sus dueños aún no ofrecen declaraciones debido a cláusulas con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Con esta nueva ruta se busca favorecer al nuevo aeropuerto / Redes Sociales

¿Cuándo estará listo el tren al AIFA?

Según anunció Claudia Sheinbaum, el tren al AIFA estará listo para el primer trimestre de 2026, justo antes de la inauguración del Mundial de Futbol, el 11 de junio. El recorrido será de 42 kilómetros con ocho estaciones:

Lechería

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prado Sur

Nextlalpan

Jaltocan

AIFA

La flota incluirá 10 trenes con 5 vagones, cada uno con capacidad para 719 pasajeros. Tendrá conexión con la Línea 5 del Mexibús en Lechería y con la Línea B del Metro en Buenavista.

El funcionamiento del tren comenzará en marzo / Redes Sociales

¿Y el precio del boleto?

El Gobierno federal destinó 25 mil 800 millones de pesos a este proyecto ferroviario con doble vía electrificada. Pero hasta ahora, no ha revelado cuánto costará el viaje. Como referencia, el Tren Interurbano México-Toluca cobra entre 15 y 90 pesos.

Pese a las quejas, el tren promete ser una solución rápida, moderna y segura para llegar al AIFA. Aunque para los vecinos, la seguridad todavía no va sobre rieles.

Las últimas pruebas ya se realizaron el pasado viernes / Redes Sociales

