Philadelphia derrota a Washington y se convierte en campeón de la división

Philadelphia Eagles firmó una noche histórica al imponerse 29-18 a los Washington Commanders en un duelo cargado de emociones, errores clave y un cierre intenso. Con este resultado, las Águilas no solo sellaron una remontada contundente tras el descanso, sino que también marcaron un hito al convertirse, después de 21 años, en el primer equipo del Este en conquistar el título divisional de la Conferencia Nacional.

Victoria de Eagles I AP

Titubeante comienzo

El encuentro comenzó con tensión desde el arranque. Un balón suelto de Will Shipley le dio a Washington una oportunidad temprana que capitalizó con un gol de campo de Jake Moody para abrir el marcador. Sin embargo, Philadelphia respondió de inmediato con una gran conexión entre Jalen Hurts y DeVonta Smith, quien llegó a las diagonales para darle la vuelta momentánea al partido.

El segundo cuarto estuvo marcado por la irregularidad, especialmente en los equipos especiales de Philadelphia. Jake Elliott falló dos intentos de gol de campo que pudieron ampliar la ventaja, situación que los Commanders aprovecharon para mantenerse con vida. Un acarreo valiente del novato Jacory Croskey-Merritt terminó en touchdown y permitió a Washington irse al descanso con ventaja mínima.

Antes del entretiempo, los Eagles aún tuvieron la opción de empatar, pero nuevamente Elliott no estuvo fino, dejando el marcador 10-7 a favor de los Commanders. Ese tramo del partido mantuvo la incertidumbre y reflejó un duelo más cerrado de lo que se anticipaba en la previa.

Equipo de Filadelfia I AP

Dominio total de Eagles en la segunda mitad

Tras el descanso, Philadelphia ajustó y tomó el control del juego. Hurts lideró una ofensiva más equilibrada y encontró en Dallas Goedert a su socio ideal para un touchdown que devolvió la ventaja a las Águilas. A partir de ese momento, el impulso cambió por completo del lado local.

La situación se complicó aún más para Washington con la salida de Marcus Mariota por lesión. Su reemplazo, Josh Johnson, cometió un error costoso al ser interceptado por Cooper DeJean, acción que abrió la puerta al golpe definitivo de Philadelphia.

Jalen Hurts I AP

En el último cuarto, Saquon Barkley y Tank Bigsby se encargaron de sentenciar el encuentro con dos anotaciones terrestres que ampliaron la diferencia. Aunque hubo una pelea que terminó con tres expulsados y un cierre intenso, los Commanders solo pudieron recortar distancias con un touchdown tardío y una conversión de dos puntos.

El silbatazo final confirmó la victoria 29-18 y desató la celebración en Philadelphia. Las Águilas no solo dominaron la segunda mitad, sino que escribieron una página especial en su historia al proclamarse campeones divisionales, consolidándose como uno de los equipos más sólidos rumbo a la postemporada.