¿Tengo gripe H3N2 tipo K? Así es la prueba que detecta esta “súper gripe”

Las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia epidemiológica en México ante la presencia confirmada de la influenza A H3N2 subclado K, una variante del virus gripal detectable mediante pruebas específicas. Aunque los casos reportados hasta ahora no representan por sí solos un motivo de alarma, el diagnóstico oportuno ayuda a iniciar tratamiento antiviral a tiempo y a evitar complicaciones en grupos vulnerables como personas mayores, niñas y niños, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

La vacunación anual contra la influenza sigue siendo la principal medida para prevenir casos graves. / iStock

¿Qué prueba se utiliza para detectar la influenza H3N2 tipo K?

La prueba molecular RT‑PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa con transcriptasa inversa) es el método estándar de oro para detectar el virus de la influenza A, incluido el subclado H3N2 tipo K. Este examen analiza el material genético del virus a partir de una muestra de las vías respiratorias (generalmente un hisopo nasofaríngeo) y permite diferenciar este subtipo de otros virus respiratorios como influenza A H1N1, influenza B o SARS‑CoV‑2.

Pruebas rápidas y su utilidad

Existen también pruebas rápidas de antígeno que pueden ofrecer resultados en menos tiempo, pero tienen menor sensibilidad que la RT‑PCR. Un resultado negativo en estas pruebas no siempre descarta la infección, especialmente si los síntomas son intensos o la sospecha clínica es alta. En esos casos, se recomienda confirmar el diagnóstico con RT‑PCR o en un laboratorio de salud pública.

La influenza H3N2 presenta síntomas respiratorios similares a otros virus estacionales, por lo que el diagnóstico oportuno es clave. / iStock

¿Cuándo es necesario hacerse la prueba?

Síntomas que ameritan diagnóstico

La prueba se recomienda principalmente cuando se presentan signos de infección respiratoria compatibles con influenza, tales como:

Fiebre alta

Escalofríos y dolor de cabeza

Dolores musculares y articulares

Congestión nasal o dolor de garganta

Cansancio extremo o dificultad para respirar

Estas manifestaciones suelen aparecer de forma repentina y pueden incluir náuseas o vómito en algunos grupos poblacionales.

Las pruebas rápidas pueden apoyar el diagnóstico inicial, aunque la RT-PCR es el método más preciso. / iStock

Situaciones de mayor riesgo

Debes considerar la prueba o consultar a un profesional de la salud si:

Perteneces a un grupo de riesgo (adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personas con comorbilidades).

Los síntomas empeoran rápidamente o no mejoran con el paso de los días.

Hay dificultad respiratoria, dolor en el pecho, confusión o fiebre persistente .

Has estado en contacto con alguien confirmado con influenza H3N2 tipo K o hay circulación activa del virus en tu zona.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y QUÉ HACER

Aunque la detección temprana es útil para el manejo clínico, la vacunación anual contra la influenza sigue siendo la principal medida de prevención. Las vacunas actuales, incluso si no están diseñadas específicamente para el subclado K, reducen el riesgo de enfermedad grave y complicaciones.

Las autoridades de salud también recomiendan:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Uso de cubrebocas si presentas síntomas respiratorios.

Mantener ambientes bien ventilados.

Evitar automedicarse y buscar atención médica oportuna.

La influenza A H3N2 tipo K se detecta mediante pruebas moleculares como la RT-PCR, utilizadas en laboratorios clínicos y de salud pública. / iStock