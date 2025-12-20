Undertaker se encontró con Canelo Álvarez en los vestidores de AAA

Se llevó a cabo el último evento en el año para Lucha Libre AAA, Guerra de Titanes tuvo uno de los momentos más inesperados, pero a la vez con más posibilidad de volverse viral en la recta final del 2025: Saúl 'Canelo' Álvarez apareció junto a uno de los luchadores más importantes en la historia de WWE.

El pugilista mexicano, no tuvo solamente un momento en el vestidor de los luchadores, ya que también apareció en la transmisión debido a que tuvo un asiento especial en ringside.

Álvarez junto a La Parka | Captura de pantalla

Rest in Backstage

Fue la misma cuenta de WWE quienes compartieron el momento en el que Canelo se encontró con Undertaker y algunos miembros más del elenco de AAA; además, el boxeador no se encontraba solo, pues uno de sus hijos lo acompañó disfrazado de Penta. Algunas otras de las estrellas que se encontraban en el momento fueron Mr. Iguana, El Hijo del Vikingo y más.

En el video se puede ver como Canelo le presenta a Taker a su esposa y su hija, quienes también estaban en el momento de conocer al 'Hombre Muerto'; finalmente, la producción del evento les pidió que se tomaran una fotografía juntos para poder postearla en redes sociales.

Cuando Canelo apareció en la transmisión fue después de la primera lucha, en donde ganaron La Parka y Octagón Jr. quienes después se dirigieron a la zona de ringside, en donde se encontraba el boxeador junto a su familia, desatando la locura del público.

¿Canelo debutará en la lucha?

A lo largo del 2025, primer año en el que Netflix se ha encargado de transmitir Monday Night Raw, se han comenzado a mencionar algunos rumores que acomodan a Canelo Álvarez en la programación tanto de AAA como de WWE, debido a que Netflix también estuvo a cargo de la transmisión de la pelea ante Terence Crawford.

Esta aparición del mexicano y la plática con Undertaker, actual jefe creativo de AAA, reavivan un poco más los rumores de un posible cambio de disciplina por parte de Álvarez, tal y como ha pasado con algunas otras figuras del pugilismo a los largo de la historia.