Futbol

México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría

La selección sub 17 goleó a Barbados en el Premundial Sub 17 | X: @miseleccionsubs
Marcos Olvera García 18:53 - 09 febrero 2026
El Tricolor le pasó por encima a Barbados y, aunque falta un partido, es líder del sector y tiene pie y medio en la siguiente Copa del Mundo

Este lunes, la Selección Mexicana de Futbol se enfrentó a su similar de Barbados en el tercer partido de la Fase de Grupos en el PreMundial de la Concacaf sub 17.

Los dirigidos por Jürgen Castañeda arrancó ganando el partido muy rápido, a penas a los tres minutos, la Selección Mexicana ya lo ganaba por marcador de 1-0, aunque no sería el primer tanto del Tricolor.

La selección sub 17 goleó a Barbados en el Premundial Sub 17 | X: @miseleccionsubs

A los seis minutos de juego, Noé Mota marcó el segundo gol del encuentro y 60 segundos después, Adán Sánchez marcó el tercer tanto del juego, con el que se ponían cifras casi definitorias.

Después del vendaval del Tricolor en los primeros minutos, los dirigidos por Castañeda bajaron el ritmo, dominaron los tiempos del encuentro y el primer tiempo terminó con marcador favorable a los mexicanos.

La selección sub 17 goleó a Barbados en el Premundial Sub 17 | X: @miseleccionsubs

En el arranque de la segunda mitad, Barbados salió con más ímpetu y lograron descontar a los pocos minutos de haber iniciado la segunda mitad.

El partido se fue inclinando hacia el lado mexicano conforme pasaron los minutos, lo que terminó aprovechando la Selección de Castañeda para marcar el cuarto tanto en una jugada de táctica fija.

Con esta victoria, el equipo mexicano se coloca como líder del sector A con nueve unidades, aunque todavía tendrán que enfrentarse a Trinidad y Tobago en el último encuentro del PreMundial.

México termina la jornada con nueve puntos y una diferencia de goles positiva de 17 goles a favor.

