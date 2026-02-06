Obed Vargas quiere que su fichaje con el Atlético de Madrid lo 'acerque al Mundial'

Ya es oficial, Obed Vargas, es nuevo jugador del Atlético de Madrid, cumpliendo así, uno de sus grandes sueños. El volante mexicano incluso ya vio sus primeros minutos al entrar de cambio en la Copa del Rey. Ahora, el volante quiere afianzarse en el equipo para poder llegar a la Copa del Mundo de este verano.

En su llegada al equipo, el seleccionado mexicano expresó su inmensa alegría por cumplir un sueño de infancia al unirse al equipo colchonero. Vargas relató su particular conexión con el club, forjada a pesar de la distancia y las dificultades.

El Atlético lo acerca al Mundial

Mas allá de cumplir su sueño de poder dar el salto para poder jugar con el conjunto rojiblanco, el exjugador de Seattle reveló que eligió fichar con los Colchoneros con el objetivo de poder llegar a la Copa del Mundo. De acuerdo con el volante, la exposición en la liga española lo acerca a la convocatoria de la Selección Mexicana

"Creo que competir en el Atlético de Madrid, para mi en una de las mejores ligas del Mundo es estar cerca del Mundial. Para mi es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país México, es una de mis ilusiones más grandes y creo que estar aquí me acerca a ese objetivo".

Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti

Vargas con la Selección

Obed Vargas ya ha sido un recurrente en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana por lo que su participación en la Copa del Mundo parece estar muy cerca. En octubre del 2024 vio su primera convocatoria, jugando ante Estados Unidos.

En el 2025 quedó fuera de casi todas las convocatorias pero en la última Fecha FIFA del año regresó al Tri para jugar 25 minutos ante Uruguay. Este año también vio acción ante Panamá y se quedó en la banca ante Paraguay y Bolivia.

Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid | MEXSPORT

Quiere afianzarse en el equipo

El volante mexicano inició su carrera con los Colchoneros entrando de cambio al minuto 79 en la goleada de su equipo por marcador de 5-0 al Real Betis. En 10 minutos de partido, el seleccionado nacional logró completar cuatro de seis pases, pero no influyó en el trámite del partido.

Vargas ahora tendrá una nueva oportunidad de jugar con los Colchoneros cuando vuelvan a medirse al Betis, ahora en LaLiga y en el Metropolitano. Además, el mexicano apunta a jugar en los otros partidos de Copa del Rey y de Champions League.