NFL

Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders

Klint Kubiak es el nuevo entrenador en jefe de los Raiders
Rafael Trujillo 23:57 - 09 febrero 2026
El Coordinador ofensivo de los Seahawks se une a los Raiders para la temporada 2026

Ya es oficial. Tras quedar campeón del Super Bowl LX como coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, Klint Kubiak se convierte en el nuevo entrenador en jefe de Las Vegas Raiders. El anuncio se hizo oficial este lunes, luego de que el entrenador confirmara su futuro en los festejos del equipo.

Kubiak aterrizó en Las Vegas el lunes, recién llegado de la victoria de su equipo por 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl del domingo.

El nuevo entrenador, que será presentado formalmente el martes y se espera que, Kubiak anuncie al mismo tiempo quiénes serán sus coordinadores ofensivo y defensivo.

Kubiak, de 38 años, ya había confirmado su fichaje por los Raiders en una entrevista con NFL Network tras la victoria de los Seahawks en el Super Bowl. El acuerdo se venía gestando desde hacía más de una semana, pero no podía anunciarse hasta después del gran partido en Santa Clara, California.

Klint Kubiak es candidato para llegar a los Raiders
Klint Kubiak es candidato para llegar a los Raiders | AP

Los Raiders contrataron a su tercer entrenador en jefe en las últimas tres temporadas y el quinto desde que el equipo se mudó a Las Vegas en 2020. Sucede a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en su única temporada en el cargo, tras una exitosa etapa en Seattle que incluyó dos apariciones en el Super Bowl y un campeonato.

Quieren mejorar la ofensiva

Bajo la dirección de Kubiak, la ofensiva de los Seahawks pasó de ser la 18ª en puntos anotados a la 3ª de la NFL esta temporada, y de la 14ª a la 8ª en yardas totales. Su trabajo con el mariscal de campo Sam Darnold fue especialmente destacable. Darnold completó el 67.7 % de sus pases para 4,048 yardas, con 25 touchdowns y 14 intercepciones. Además, comandó a Kenneth Walker a ser MVP del Super Bowl.

De la mano de Kubiak, el equipo espera que la primera selección global del draft y más de 91 millones de dólares de espacio salarial, según overthecap.com, Las Vegas tengan una oportunidad de oro para mejorar su plantilla. Es casi un hecho que usarán esa primera selección en Fernando Mendoza, el mariscal de campo que ganó el Trofeo Heisman y llevó a Indiana al campeonato nacional.

Kubiak apunta a unirse a los Raiders

Sin embargo, los Raiders necesitarán rodear a Mendoza con mucho más talento del que disponen actualmente. Sus prioridades serán, probablemente, reforzar la línea ofensiva y encontrar un receptor principal. La defensa no presenta debilidades evidentes, pero podría beneficiarse de refuerzos en todas sus líneas.

Los Raiders buscan desesperadamente un camino de regreso a sus días de gloria. Aunque tres trofeos Lombardi adornan sus instalaciones, el equipo no ha ganado un partido de playoffs desde su última aparición en el Super Bowl en la temporada 2002.

Kubiak se une a los Raiders
NFL
