Super Bowl LX: ¿Cuándo y donde será el desfile de campeonato de Los Seahawks?

Los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX tras una contundente victoria por 29-13 sobre los New England Patriots en el Levi's Stadium, de California, conquistando así su segundo anillo de campeonato en la historia de la franquicia.

Con tres entregas de balón, siete capturas y un dominante juego terrestre, los Seahawks dominaron a los Patriotas el domingo por la noche, manteniendo la ventaja a lo largo de todo el partido. Ahora, se enfocan en el festejo de campeonato.

Como es costumbre con los equipos campeones en los deportes estadounidenses, festejan el título frente a sus aficionados en su ciudad local. Los Seahawks, no serán la excepción y hará lo propio en Seattle.

Seattle se impuso a los Patriots en el Super Bowl | AP

¿Cuándo y dónde será el desfile?

La ciudad de Seattle, la Comisión de Deportes de Seattle y los Seattle Seahawks revelaron que el Desfile por el campeonato se celebrará el miércoles 11 de febrero, tres días después de que se lograron coronar en San Francisco.

El desfile comenzará con una Celebración del Trofeo en el Lumen Field a las 10:00 hora local seguida de un desfile por la 4ª Avenida en el centro de Seattle una hora más tarde. El evento en el Lumen Field es gratuito y abierto al público, aunque se requiere entrada. Las entradas ya están agotadas.

Seattle festejará junto a su gente | AP

Ruta del desfile

Las puertas en el Lumen Field, abrirán a las 8:30 a. m. Para entrar al estadio, los aficionados necesitarán boleto. Tras este acto, el desfile arrancará a las 11:00 a. m. en la intersección de la 4ª Avenida y la calle Washington, avanzará en dirección norte por la 4ª Avenida y finalizará en la 4ª Avenida con la calle Cedar. Se espera que el recorrido, de poco más de dos millas a través del centro de Seattle, dure unas dos horas.

La ciudad de Seattle estima que entre 750.000 y un millón de aficionados asistirán al desfile a lo largo del recorrido.

"Este campeonato añade un capítulo memorable a la historia deportiva de Seattle y vuelve a colocar a nuestra ciudad en el escenario nacional. Un título de la NFC y una victoria en el Super Bowl reflejan el corazón, la preparación y la resiliencia de esta organización. Estamos deseando reunirnos en el centro con los aficionados para celebrar un momento que será recordado mucho después de que se icen las banderas", afirmó Beth Knox, presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes de Seattle.