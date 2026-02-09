CANACO prevé derrama de 6 mil 358 millones de pesos por San Valentín en CDMX

La celebración del Día del Amor y la Amistad generará una importante derrama económica en México, de acuerdo con estimaciones de la CANACO, que prevé un repunte significativo en las ventas de diversos sectores comerciales durante los días previos y el 14 de febrero.

CANACO estimó una derrama económica de 6 mil 358 millones de pesos en la Ciudad de México por la celebración de San Valentín./Pixabay

En el caso de la Ciudad de México, el organismo empresarial calcula una derrama de 6 mil 358 millones de pesos, impulsada principalmente por el consumo en restaurantes, florerías, tiendas de regalos, joyerías, perfumerías y comercios de ropa.

A nivel nacional, la CANACO estima que la derrama económica por San Valentín superará los mil millones de pesos, reflejando el impacto que tiene esta fecha en la actividad comercial y en el consumo de bienes y servicios relacionados con celebraciones románticas y de amistad.

¿Qué sectores se verán más beneficiados por el Día del Amor y la Amistad?

Entre los giros con mayor dinamismo se encuentran los restaurantes, que tradicionalmente registran un aumento considerable en la afluencia de clientes, así como las florerías, donde la demanda de arreglos florales se incrementa de forma notable durante esta temporada.

Restaurantes y comercios de la CDMX se preparan para un incremento en ventas durante el Día del Amor y la Amistad./ Pixabay

También se espera un aumento en las ventas de chocolates, regalos, joyería, perfumería y experiencias recreativas, sectores que año con año concentran una parte importante del gasto realizado por parejas y grupos de amigos.

Expectativa positiva para el comercio formal

La CANACO destacó que esta celebración representa una oportunidad clave para el comercio formal, al incentivar el consumo y contribuir a la reactivación económica, particularmente en zonas con alta concentración de actividad comercial y turística como la capital del país.

La celebración de San Valentín impulsa el consumo en giros como regalos, joyería, perfumería y chocolates./ Pixabay

El organismo empresarial confió en que el flujo de consumidores se mantenga estable durante los días cercanos al 14 de febrero, lo que permitirá alcanzar las proyecciones de derrama económica previstas tanto en la Ciudad de México como en otras regiones del país.

La celebración de San Valentín se consolida así como una de las fechas más relevantes para el sector comercial, al convertirse en un motor de consumo que impacta de manera directa en miles de negocios y servicios.