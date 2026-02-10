Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efraín Juárez pone fin a los rumores de su salida de Pumas

Efraín Juárez asegura que su puesto en Pumas es codiciado | MexSport
David Torrijos Alcántara 23:26 - 09 febrero 2026
El entrenador de Universidad Nacional considera que no hay plantel de Liga MX que pueda realizar un doblete

Pumas tiene una difícil misión en la Concacaf Champions Cup, luego de caer 4-1 en la Ida de la Primera Ronda ante San Diego. El conjunto universitario busca el resultado de 3-0 en el Estadio Olímpico que los coloque en la siguiente fase de la competencia.

El resultado adverso generó ruido al interior de Universidad Nacional, especialmente por poner en riesgo la continuidad del proyecto liderado por Efraín Juárez, quien considera sumamente complejo competir por liga y Concachampions. Para él, no hay plantel que pueda hacerlo dentro de la Liga MX.

“No hay plantel suficiente en la liga mexicana que pueda competir en dos torneos al mismo tiempo, porque tienes que decidir en algún momento”, dijo Juárez previo al duelo de Vuelta ante San Diego.

Efraín Juárez empató con Atlas a dos goles | MexSport

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre su futuro en Pumas?

Sobre su continuidad en Pumas, Efraín Juárez se mostró tranquilo y optimista, ya que percibe como normales las dudas y rumores que estas situaciones generan en un club. El entrenador auriazul insinuó que hay otros técnicos que quieren su plaza.

“Y obviamente siempre hay ronroneo cuando pasa estas situaciones. Siempre hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla, se ofrecen o zopilotean por ahí”, expresó Juárez.

Sin embargo, la situación en Liga MX marcha mejor, al mantenerse invictos en cinco jornadas. Juárez apela a las estadísticas para demostrar que el grupo va por buen rumbo, pero situaciones como las de la goleada en San Diego los hacen tambalear.

Efraín Juárez y Diego Cocca | MexSport

Es un gran club, es un gran club, siempre sucede, cuando pierdes un partido, la forma en que perdimos el martes, obviamente, y empiezan a hablar de muchas situaciones, muchos rumores, muchas especulaciones, pero la realidad es que si miramos los números fríamente, imagínate, estamos paso a paso en la liga, como dije, estamos invictos”, agregó Juárez.

Carrasquilla, opción para Pumas ante San Diego

Por último, el entrenador de Pumas habló sobre la situación de Adalberto Carrasquilla, quien sufrió molestias desde el encuentro de Ida ante San Diego. Previo al duelo de Vuelta, el panameño se integró al entrenamiento y está convocado.

El entrenador mexicano suena para dejar Pumas | MexSport

Está convocado, está bien, tenemos que tener cuidado, creo que otro de los rumores y situaciones es que va a pasar más tiempo, tenemos que estar allí, obviamente no podemos forzarlo, pero entendemos que es un juego importante y tenemos que hacer lo mejor que podamos, va a estar convocado y luego decidiremos si comienza o no”, concluyó Efraín Juárez.

