Futbol

¡Rival sencillo! Paul Aguilar lanza dura crítica a Pumas y asegura que los equipos ganan fácil ante los universitarios

Uriel Antuna y Efraín Juárez durante la visita de Pumas a Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Uriel Antuna y Efraín Juárez durante la visita de Pumas a Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:43 - 08 febrero 2026
Los universitarios dejaron ir tres puntos en su visita a Atlas y el exdefensa fue duro en su comentario contra los pupilos de Efraín Juárez

Pumas no sabe ganar y las críticas contra Efraín Juárez no se detienen. Dos veces esta semana el equipo universitario tomó la ventaja en su partido y dos veces dejó ir el triunfo.

Jugadores de Pumas en celebración de gol de Juninho ante Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración de gol de Juninho ante Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Tras la derrota 4-1 contra San Diego FC en la Liga de Campeones Concacaf, los de la UNAM nuevamente dejaron ir un triunfo este sábado, ahora ante Atlas en la Liga MX. Y aunque al menos sumaron un punto, la manera en que se dio el empate deja serias dudas sobre el equipo.

Al igual que ante el equipo de la MLS, pese a tener la ventaja en el marcador, Pumas se replegó y Manuel Capasso aprovechó para hacer el empate en la compensación. Ante ello, Paul Aguilar no dudó en asegurar que a los universitarios se les gana muy fácil.

¿Qué dijo Paul Aguilar sobre Pumas?

En el análisis de La última palabra, el exjugador de Pachuca y América consideró que Pumas actualmente no es un rival que complique demasiado a sus rivales. De forma indirecta, Aguilar abordó el tema de los universitarios y la manera en que dejan ir resultados.

Robert Morales y Pedro Vite festejan el primer gol del partido ante Atlas | IMAGO 7
Robert Morales y Pedro Vite festejan el primer gol del partido ante Atlas | IMAGO 7

Fue durante la discusión sobre el Clásico Nacional, programado para el próximo sábado 14 de febrero, que el exdefensa aseguró que va a ganar América, a pesar de que Chivas es el equipo que por ahora avanza invicto. "Va a ganar", declaró Aguilar.

Sin embargo, fue mesurado y reconoció que no será sencillo y que el equipo de André Jardine no puede confiarse, ya que no hay partidos fáciles en la Liga MX. "Tiene que jugar, hoy los partidos no se ganan fácil, solo a Pumas", lanzó a manera de broma.

Manuel Capasso en su gol ante Pumas en el empate 1-1 en el Estadio Jalisco | IMAGO 7
Manuel Capasso en su gol ante Pumas en el empate 1-1 en el Estadio Jalisco | IMAGO 7

Hermosillo 'explota' contra el Cruz Azul de Larcamón

Por su parte, Carlos Hermosillo aseguró que el Cruz Azul de Nicolás Larcamón no juega a nada, después de que la Máquina rescató el empate a un gol ante Toluca con un fortuito gol de José Paradela. "A mí no me gusta nada".

"Me parece que perdió dinámica, era un equipo que te gustaba verlo jugar y ahora es un equipo timorato, metido atrás. Se defiende de todas Larcamón. Cuando mete gol Cruz Azul claro que celebra porque su equipo no juega a nada", finalizó.

