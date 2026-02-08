Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul y América se enfrentan en el arranque de la Jornada 9
Cruz Azul y América se enfrentan en el arranque de la Jornada 9 | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:11 - 08 febrero 2026
Las cementeras buscan reencontrar el camino del triunfo para mantenerse en zona de Liguilla, mientras que las Águilas quieren recuperar el liderato

La primera mitad del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está por concluir y cada partido que pasa tiene en juego puntos clave para las aspiraciones de los diferentes equipos. Por ahora, después de siete jornadas disputadas, la tendencia es clara con respecto a los clubes que pelearán por un boleto a Liguilla.

Rayadas de Monterrey, Chivas, Toluca y América por ahora pelean el liderato, con Pachuca y Tigres -que tiene un partido pendiente- no tan alejadas. Mientras que Pumas y Cruz Azul parece difícil que aspiren al primer puesto, pero se mantienen en zona de Liguilla, con FC Juárez, Tijuana e incluso Mazatlán en la lucha por quedarse con el último boleto.

En este contexto, la Jornada 8 del campeonato traerá compromisos clave para varios equipos, entre los que destacan Cruz Azul y América. Las cementeras y las Águilas serán las encargadas de abrir telón en esta fecha, en una edición más del Clásico Joven que, poco a poco, toma relevancia en la Femenil.

Kimberly Rodríguez y Aerial Chavarin en el partido de América vs Cruz Azul en el Apertura 2025
Kimberly Rodríguez y Aerial Chavarin en el partido de América vs Cruz Azul en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Diego Testas va por su primer triunfo ante América

La Máquina llega a este compromiso herida, luego de que errores en la parte baja cementera encaminaron la victoria 4-2 de Tigres. Fue la segunda derrota contra rivales directos en zona de Liguilla para las celestes, que solo han ganado 1-0 contra Pachuca, con un empate sin goles ante Chivas y un descalabro 2-1 frente a Rayadas de Monterrey.

Jugadoras de Cruz Azul previo a su partido contra Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026
Jugadoras de Cruz Azul previo a su partido contra Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Sin embargo, en su nueva casa, el Estadio Centenario, Cruz Azul sigue invicto este semestre y tratará de desafiar a las azulcremas, que vienen de empatar 1-1 contra las Bravas de Juárez. El equipo dirigido por Ángel Villacampa sigue invicto, pero ya concedió dos empates como visitante a la Liguilla y aunque su partido pasado ante rival de Liguilla lo ganó por goleada 5-1 ante Pumas, haría mal en confiarse.

Para el técnico Diego Testas es la oportunidad de que la "tercera sea la vencida". El uruguayo llegó al conjunto de la Noria en el Clausura 2025 y en los dos torneos que lleva hasta ahora en el equipo, a pesar de que su equipo dio batalla, cayó 2-1 como visitante contra América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Jugadoras de América durante el partido contra FC Juárez en la Jornada 6 del Clausura 2026
Jugadoras de América durante el partido contra FC Juárez en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Ahora, con refuerzos como Ana Arcanjo y Araceli Torres en defensa, con Michaela Abam y Uchenna Kanu en ataque, Testas buscará su primera victoria frente a Ángel Villacampa. En caso de que la logre, será apenas el segundo triunfo de Cruz Azul en el Clásico Joven Femenil, luego del obtenido en el Apertura 2024 por marcador 2-1 en la Noria.

¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs América del Clausura 2026?

  • Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026

  • Horario: 15:45 hrs (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Centenario, Cuernavaca

  • Transmisión: Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

