NFL

Arrestan a James Pearce Jr., novato de los Falcons, tras un presunto altercado doméstico con una jugadora de la WNBA

James Pearce Jr. atiende una entrevista luego del partido entre los Atlanta Falcons y los New Orleans Saints | AP
Associated Press (AP) 09:40 - 08 febrero 2026
El incidente ocurrió después de lo que las autoridades describieron como un altercado doméstico entre la basquetbolista y el jugador de americano

James Pearce Jr., la estrella novata de los Atlanta Falcons, fue arrestado cerca de Miami el sábado por la noche tras huir de la policía y estrellar su vehículo. El incidente ocurrió después de lo que las autoridades describieron como un altercado doméstico con Rickea Jackson, jugadora de la WNBA.

Pearce, selección de primera ronda que lideró a los Falcons en capturas de mariscal de campo y fue tercero en la votación para el novato defensivo del año de la NFL, fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. La policía de Doral había acudido al lugar para investigar una disputa doméstica entre un hombre y una mujer.

Según los registros de la cárcel, Pearce enfrenta cargos por dos delitos de agresión agravada con un arma mortal, además de acoso agravado y huir o eludir a la policía con luces y sirenas. La fianza no se fijo de inmediato para todos los cargos.

Los Falcons emitieron un comunicado confirmando que están al tanto del arresto. "Estamos al tanto de un incidente que involucra a James Pearce Jr. en Miami", declararon los Falcons en un comunicado proporcionado a The Associated Press.

"Estamos en el proceso de recopilar más información y no haremos más comentarios sobre un asunto legal abierto en este momento", añade el texto. Los Falcons terminaron la temporada con un récord de 8-9, lo que resultó en el despido del entrenador Raheem Morris y del gerente general Terry Fontenot. El equipo contrató a Kevin Stefanski como nuevo entrenador y a Ian Cunningham como gerente general.

El canal WPLG TV de Miami informó que el jefe de policía de Doral, Edwin López, confirmó que la disputa fue entre Pearce y Jackson, alera de Los Angeles Sparks de la WNBA. Jackson fue la cuarta selección global en el draft de la WNBA de 2024 y promedió 14.7 puntos en 38 partidos, 37 de ellos como titular, en la Temporada 2025. Jugó a nivel universitario para Tennessee y Mississippi State.

Pearce, un ala defensiva proveniente de Tennessee, fue la selección número 26 en el draft de la NFL de 2025, en un esfuerzo de los Falcons por reforzar su presión al pasador. Logró 10.5 capturas y sus 45 presiones al mariscal de campo establecieron un récord para un novato del equipo. Además, acumuló 26 placajes y 16 golpes al mariscal. Forzó y recuperó un balón suelto mientras participaba en los 17 partidos de la temporada.

