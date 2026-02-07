Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

James Rodríguez, presente en la NBA para apoyar a los Timberwolves

James Rodríguez en partido de NBA | X: @NBA
David Torrijos Alcántara 21:52 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El astro colombiano, flamante fichaje del Minnesota United de la MLS, fue visto en las gradas durante un partido de temporada regular contra los New Orleans Pelicans, lo que demuestra su apoyo total a los equipos de su nueva ciudad.

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United | IMAGO7

Un nuevo capítulo en la MLS

James Rodríguez, el talentoso mediocampista colombiano, ha sido oficialmente presentado como nuevo jugador del Minnesota United. El exjugador de clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich firmó un contrato que lo vincula al equipo de la MLS hasta junio de 2026, justo antes del inicio de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo incluye una opción para que el Minnesota United pueda extender el contrato por seis meses adicionales, que cubre la totalidad de la temporada 2026 de la liga norteamericana.

James Rodríguez | IMAGO 7

El fin de la incertidumbre

A sus 34 años, el futuro de Rodríguez era una incógnita desde que finalizó su etapa con el Club León de México en noviembre. Durante este periodo, se especuló con su llegada a varios de los clubes más mediáticos de la MLS, incluido el Inter Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, el Bota de Oro del Mundial de 2014 aterriza en un destino inesperado: el Minnesota United, un equipo que busca consolidarse en la liga y que no cuenta con otras figuras de su renombre. Su llegada a la MLS, cuya temporada comienza el 21 de febrero, resuelve la preocupación en Colombia por la falta de actividad de su capitán a pocos meses del Mundial.

Desde su salida del futbol mexicano, se le relacionó con equipos de Argentina, Brasil y su natal Colombia. No obstante, el United, que no ha disputado una final de la MLS desde su debut en 2017, le ofrece la oportunidad de sumar minutos con menor presión mediática.

Un impulso para la liga

El fichaje de James Rodríguez representa otro gran movimiento para la MLS, que en los últimos años ha logrado atraer a estrellas de talla mundial como Lionel Messi, Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Son Heung-min (Los Angeles FC).

Pocas horas después de su fichaje, Rodríguez ya se mostraba integrado en la vida de la ciudad y asistió al partido de los Timberwolves contra los New Orleans Pelicans para apoyar al equipo local de baloncesto.

James Rodríguez con León | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
23:29 Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
23:13 ¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
23:11 ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
23:09 ¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
22:49 Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
22:37 Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
22:31 ¡Polémico arbitraje! Julián Carranza se salva de roja tras entrada criminal en el Necaxa vs San Luis
22:07 'Chicha' Sánchez festeja de peculiar manera su gol en la goleada de Tigres sobre Santos
21:52 James Rodríguez, presente en la NBA para apoyar a los Timberwolves
21:49 Prepárate para sacar los prohibidos: Baile Sonidero 2026 llegará al Zócalo
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
Futbol
06/02/2026
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
Futbol
06/02/2026
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
Futbol
06/02/2026
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Contra
06/02/2026
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Futbol
06/02/2026
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
NFL
06/02/2026
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady