James Rodríguez, presente en la NBA para apoyar a los Timberwolves

El astro colombiano, flamante fichaje del Minnesota United de la MLS, fue visto en las gradas durante un partido de temporada regular contra los New Orleans Pelicans, lo que demuestra su apoyo total a los equipos de su nueva ciudad.

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United | IMAGO7

Un nuevo capítulo en la MLS

James Rodríguez, el talentoso mediocampista colombiano, ha sido oficialmente presentado como nuevo jugador del Minnesota United. El exjugador de clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich firmó un contrato que lo vincula al equipo de la MLS hasta junio de 2026, justo antes del inicio de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo incluye una opción para que el Minnesota United pueda extender el contrato por seis meses adicionales, que cubre la totalidad de la temporada 2026 de la liga norteamericana.

James Rodríguez | IMAGO 7

El fin de la incertidumbre

A sus 34 años, el futuro de Rodríguez era una incógnita desde que finalizó su etapa con el Club León de México en noviembre. Durante este periodo, se especuló con su llegada a varios de los clubes más mediáticos de la MLS, incluido el Inter Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, el Bota de Oro del Mundial de 2014 aterriza en un destino inesperado: el Minnesota United, un equipo que busca consolidarse en la liga y que no cuenta con otras figuras de su renombre. Su llegada a la MLS, cuya temporada comienza el 21 de febrero, resuelve la preocupación en Colombia por la falta de actividad de su capitán a pocos meses del Mundial.

Desde su salida del futbol mexicano, se le relacionó con equipos de Argentina, Brasil y su natal Colombia. No obstante, el United, que no ha disputado una final de la MLS desde su debut en 2017, le ofrece la oportunidad de sumar minutos con menor presión mediática.

Un impulso para la liga

El fichaje de James Rodríguez representa otro gran movimiento para la MLS, que en los últimos años ha logrado atraer a estrellas de talla mundial como Lionel Messi, Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Son Heung-min (Los Angeles FC).

Pocas horas después de su fichaje, Rodríguez ya se mostraba integrado en la vida de la ciudad y asistió al partido de los Timberwolves contra los New Orleans Pelicans para apoyar al equipo local de baloncesto.