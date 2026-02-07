Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Prepárate para sacar los prohibidos: Baile Sonidero 2026 llegará al Zócalo

La plancha del Zócalo de la CDMX se prepara para recibir el Gran Baile de Sonideros y Sonideras 2026 con entrada gratuita. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:49 - 06 febrero 2026
La Ciudad de México prepara una fiesta musical con ritmos sonideros en el corazón del Centro Histórico.

La tradicional cultura sonidera se apoderará de nuevo del Zócalo de la Ciudad de México con el Gran Baile de Sonideros y Sonideras 2026, un evento gratuito que reunirá a exponentes de este movimiento musical urbano en la Plaza de la Constitución.

El Gran Baile de Sonideros y Sonideras celebra la tradición musical popular en uno de los espacios públicos más emblemáticos de CDMX. / iStock

¿Cuándo y dónde será el Gran Baile de Sonideros?

El Gran Baile de Sonideros y Sonideras 2026 se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026 en la Plancha del Zócalo capitalino, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada será gratuita para todo el público.

Este evento forma parte de las actividades culturales que buscan celebrar y visibilizar la escena sonidera, un fenómeno musical de gran arraigo en la capital.

La cultura sonidera tomará la Plaza de la Constitución el próximo 21 de marzo de 2026. / iStock

¿Qué habrá en la fiesta sonidera del Zócalo?

El programa reunirá 12 agrupaciones de sonideros y sonideras, seleccionadas mediante una tómbola que garantiza diversidad en edades y estilos, desde artistas con más de 30 años de trayectoria hasta propuestas más jóvenes.

El Gran Baile de Sonideros 2026 promete una jornada llena de ritmo, comunidad y fiesta en el Zócalo. / iStock

Entre los invitados especiales está Sonido Cóndor, que recibirá un homenaje por su trayectoria, además de la presencia de sonideros migrantes que abrirán el escenario para dar paso a una jornada de música, baile y celebración comunitaria.

Este formato busca representar tanto la historia como el presente del movimiento sonidero, con una mezcla de sonidos clásicos y nuevas propuestas dentro de la cultura musical popular de la ciudad.

El sonidero es un fenómeno social y cultural originario de la Ciudad de México. / iStock
