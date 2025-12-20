¿Canelo se une a AAA? Saúl Álvarez sorprende al mundo de la lucha libre con aparición en Guadalajara

¿Deja el boxeo y se une a AAA? Los grandes eventos de lucha libre siempre están abiertos a las grandes sorpresas con regresos o apariciones inesperadas y este sábado no fue la excepción en Guerra de Titanes 2025.

Y es que cuando las estrellas de Lucha Libre AAA ya habían hecho explotar la Arena Guadalajara, en Jalisco, un invitado de lujo terminó por encender a la afición mexicana: Saúl 'Canelo' Álvarez.

Canelo, en AAA | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué pasó con Canelo Álvarez en AAA?

Durante una pequeña interacción de La Parka con el público tapatío, un aficionado sobresalió sobre el resto, por lo que el luchador se acercó para saludar al misterioso enmascarado en la tribuna.

Sin embargo, no se trataba de cualquier asistente, sino de uno de los mayores orgullos en la historia del deporte nacional: Canelo Álvarez, quien se quitó la máscara con la que protegió su identidad, provocando uno de las ovaciones más grandes de la noche.

La Parka y Canelo | CAPTURA DE PANTALLA

Se rinden ante Canelo Álvarez

Tras descubrir su identidad en la Arena Guadalajara, Canelo Álvarez fue abordado por gran parte del elenco de AAA, como por La Parka, Niño Hamburguesa y Mr. Iguana.

El multicampeón del mundo no dudó en agradecer el cariño de la gente y de los luchadores, ante la sorpresa de la afición que se dio cita en el último gran evento de la Caravana Estelar en el año.

Canelo Álvarez | MEXSPORT

Ha coqueteado con WWE

Durante una conferencia de prensa previa a su combate ante Terence Crawford, en septiembre pasado, Canelo Álvarez dejó en claro que no le cierra la puerta a participar en un futuro con la WWE.

"Lo hemos hablado, tal vez. Probablemente me verán en la WWE en algún punto", declaró el boxeador mexicano.