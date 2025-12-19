It 's Snoop D.O. Double G! El rapero estará en el show de medio tiempo de NFL en Navidad

La Navidad era una fecha reservada para la NBA, pero todo eso cambió hace un año con la NFL. Después del éxito masivo que fueron en 2024, el futbol americano volverá a repetir la dosis, aunque la acción no solo estará en los emparrillados, sino también en el escenario, con la presencia de Snoop Dogg.

El rapero californiano estará en el show de medio tiempo del partido entre los Minnesota Vikings y los Detroit Lions, en el U.S. Bank Stadium. Todo será parte del magno evento de streaming que prepará Netflix junto a la NFL.

Será la segunda ocasión que el rapero estará en un evento de la NFL en un escenario, pues en el Super Bowl LVI fue parte del show de medio tiempo. Ahí -junto a figuras como el Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 cent- Snoop Dogg se robó los reflectores del SoFi Stadium, en el título que terminó por ser para Los Angeles Rams.

En el show de medio tiempo | AP

¿Qué otros invitados estarán en la NFL el 25 de diciembre?

Además de Snoop, Netflix también anunció a HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, artistas de K-pop reconocidas por prestar sus voces para una cinta que es todo un éxito en la plataforma.

Por si fuera poco, el country también se hará presente en la velada navideña, Lainey Wilson, una de las figuras más reconocidas de dicho género y ganadora del Grammy. Netflix también anunció que tendrán más sorpresas conforme la fecha se acerque.

Lainey Wilson | AP

Los juegos de Navidad

El primer juego -que se podrá disfrutar mejor con un buen recalentado- será entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, no sólo un clásico dentro de la División Este y la Conferencia Nacional, sino de toda la NFL. Sin embargo, el partido podría perder protagonismo si los Vaqueros quedan eliminados esta semana.

El segundo partido -y el más interesante- será entre los Minnesota Vikings y los Detroit Lions. Pese a que la escuadra de Minneapolis ya está eliminada, buscarán derrotar a uno de sus rivales históricos e impedir su pase a los Playoffs de la NFL.

En busca de Playoffs | AP