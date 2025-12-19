Green Bay Packers vs Chicago Bears: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Semana 16 de la NFL?

En el Norte de la Conferencia Nacional, se dará un duelo de alto calibre cuando los Packers de Jordan Love visiten a los Bears de Caleb Williams. Ambos equipos llegan con una buena posición dentro de los standings y con posibilidades de llevarse un buen lugar de cara a los Playoffs.

Coincidentemente, el equipo que se lleve la derrota, cualquiera que sea, se llevará la que será su quinta en la temporada, pero si llegan a empatar, algo que es muy poco probable, sería el segundo en la campaña para los de Green Bay.

Williams festejando el triunfo ante Cleveland | AP

¿Cómo llegan ambos equipos a la décimo sexta semana?

Los Packers vienen de perder en uno de sus partidos más recientes, ya que la Semana 15 se llevaron una derrota en contra de los Broncos de Denver, quienes se mantienen como uno de los equipos más estables de la NFL en el final del 2025.

Su última victoria en toda la competencia fue coincidentemente ante los Bears, en un extraordinario partido que terminó con un marcador final de 28-21 a favor de los comandados por Jordan Love, pero en aquella ocasión con el duelo llevado a cabo en Lambeau Field.

Green Bay actualmente en los standings cuenta con una marca de 9-4-1, posicionándose apenas por debajo de los Osos en el Norte de la Conferencia Nacional.

Love tratará de vencer a Williams | AP

En cuanto a los Bears, su último partido fue una victoria por más contundente sobre los Browns con un final de 31-3; sin embargo, como ya se ha mencionado, antes de ese duelo, los de Chicago se habían llevado un importante descalabro ante Packers. Antes de ese partido, también habían tenido una gran victoria ante los campeones, pues vencieron 24-15 a Philadelphia para incrementar lo que fue una mala racha de los de Jalen Hurts.

Los Osos de Chicago se mantienen a la cabeza del Norte de la Conferencia Americana con un total de 10-4, por lo que siguen compitiendo sin mayor problema por su lugar en la ronda de Playoffs de la 2025-2026.

¿Dónde ver el juego entre Chicago y Green Bay?

Fecha : Sábado 20 de diciembre

: Sábado 20 de diciembre Estadio : Soldier Field

: Soldier Field Horario . 7:20 PM (tiempo del centro de México)

. 7:20 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: DAZN NFL Games Pass

