¿Quién es El Cangri del Callao? El cantante que anima velorios con reguetón

En redes sociales circulan videos que muestran una escena poco convencional: velorios animados con música urbana y baile. Detrás de estos clips está El Cangri del Callao, un cantante peruano que se ha vuelto viral por llevar reguetón y ritmo a despedidas fúnebres, una práctica que ha generado opiniones encontradas entre usuarios.

El artista invita a celebrar la vida de seres queridos con música y baile. / @elcangridelcallao

¿Quién es El Cangri del Callao?

El Cangri del Callao es un cantante urbano originario del Callao, Perú, que ha ganado notoriedad por ofrecer presentaciones musicales en velorios, donde interpreta temas de reguetón y música bailable a petición de las familias.

De acuerdo con reportes y entrevistas difundidas en medios peruanos, el artista asegura que su intención es celebrar la vida de la persona fallecida, especialmente cuando los propios familiares solicitan un ambiente distinto al tradicionalmente solemne.

El cantante urbano del Callao ofrece música y ritmo incluso en despedidas fúnebres. / @elcangridelcallao

¿Por qué canta en velorios?

Según lo documentado en videos virales y testimonios recogidos por medios locales, la propuesta surgió cuando fue invitado a cantar en el velorio de un seguidor. A partir de ahí, comenzó a recibir solicitudes similares para presentarse en funerales donde la música formaba parte importante de la identidad del difunto.

Las grabaciones muestran a asistentes bailando, cantando y acompañando el momento como una forma de despedida distinta, lo que ha provocado reacciones diversas en redes sociales.

Videos en redes muestran a asistentes bailando en funerales al ritmo del reguetón. / @elcangridelcallao

Viral y polémico en redes

Los videos de El Cangri del Callao han acumulado miles de reproducciones en plataformas como TikTok e Instagram, donde algunos usuarios destacan su propuesta como una forma de duelo diferente, mientras que otros la consideran inapropiada.

Esta discusión ha colocado al cantante en tendencia y lo ha convertido en uno de los personajes virales más comentados del entretenimiento urbano en Perú.

Su estilo ha acumulado miles de reproducciones en TikTok e Instagram. / @metricalatina / @elcangridelcallao

Más allá de la polémica

Además de sus presentaciones en velorios, El Cangri del Callao mantiene un proyecto musical dentro del género urbano, con influencias del reguetón clásico. En entrevistas, ha señalado que busca representar al Callao y abrirse paso en la escena musical, aprovechando la visibilidad que le han dado las redes sociales.