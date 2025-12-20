La Granja VIP: ¿Cómo votar para elegir al ganador?

La gran final de La Granja VIP se realizará este domingo 21 de diciembre de 2025, y el ganador será elegido por el público mediante votación directa. Para que tu favorito tenga más posibilidades de llevarse el premio de 2 millones de pesos, te decimos cómo votar paso a paso, cuántos votos puedes emitir cada día y dónde hacerlo oficialmente.

La Granja VIP llega a su finaI. / FB: La Granja VIP México

¿Cuántos votos puedes emitir por día?

Cada usuario tiene 10 votos diarios que puede asignar a un solo participante o repartir entre varios finalistas.

Además, si inicias sesión con tu cuenta de Google o Apple y respondes una breve encuesta en la plataforma, puedes desbloquear 10 votos adicionales al día, lo que eleva tu total a 20 votos diarios para apoyar a tu granjero favorito.

¿Cómo votar desde el sitio web oficial?

Una de las formas más directas de participar es a través de la página oficial de votaciones:

Ingresa a lagranjavip.tv/vota desde tu navegador. Identifica al finalista que deseas apoyar. Haz clic sobre su imagen para asignar tus votos. Usa tus 10 votos base, o distribúyelos entre más de un participante si lo prefieres. Completa la encuesta opcional para obtener 10 votos adicionales. La votación se desactiva al finalizar el día y se reinicia al siguiente.

La gran final es el 21 de diciembre. / La Granja VIP

¿Cómo votar desde la app?

También puedes votar directamente desde tu teléfono siguiendo estos pasos:

Descarga la app TV Azteca En Vivo en Android o iOS. Abre la aplicación y entra a la sección de La Granja VIP. Selecciona al participante que quieres apoyar. Asigna tus 10 votos diarios según lo desees. Responde la encuesta para obtener 10 votos extra si está disponible. Repite el proceso diariamente hasta que cierren las votaciones.

Vota por tu participante favorito. / FB: La Granja VIP México

¿Hasta cuándo puedes votar?

La votación del público permanece abierta durante la transmisión del sábado 20 de diciembre, y normalmente se extiende hasta el cierre oficial poco antes de la gran final del domingo 21 por la noche. Puedes emitir tus votos en cualquier momento del día mientras la plataforma de votación esté disponible.

¿Quiénes son los finalistas?

Alfredo Adame

Kim Shantal

Teo

Eleazar Gómez

La Bea

Finalistas. / La Granja VIP´