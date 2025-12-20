Fecha de apertura del Tren Interurbano CDMX–Toluca: ¿cuándo llegará a Observatorio?

Después de más de 10 años de construcción, el Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, está por completar su recorrido hasta la estación Observatorio en la Ciudad de México, con pruebas en marcha en el tramo final. Las autoridades estiman que la apertura total al público será en 2026, consolidando esta línea ferroviaria como una nueva opción de movilidad entre Edomex y la capital.

Gobierno de México

¿En qué etapa están las pruebas y qué falta para abrir?

Tras la conclusión de las obras civiles, el proyecto ha entrado en su última fase de pruebas operativas entre Santa Fe y Observatorio, con el objetivo de garantizar que los sistemas de señalización, control y seguridad funcionen correctamente antes de su puesta en marcha definitiva. Este periodo de pruebas puede extenderse unos tres meses, por lo que la estimación apunta a fin de enero de 2026 como fecha en la que El Insurgente podría ofrecer servicio completo para todos los usuarios.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) supervisa estas pruebas de funcionamiento para asegurar que se cumplan los estándares técnicos y operativos necesarios antes de autorizar la apertura total del tramo.

¿Qué estaciones estarán operativas y cómo funcionará?

Una vez que se habilite hasta Observatorio, El Insurgente contará con siete estaciones en total desde Zinacantepec (Edomex) hasta Observatorio (CDMX):

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

Actualmente, ya operan varias estaciones en Edomex y Santa Fe, mientras que Vasco de Quiroga y Observatorio se encuentran en la fase final de pruebas para completar toda la ruta.

¿Cuándo abrirá oficialmente hasta Observatorio?

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el servicio total del Tren Interurbano hasta Observatorio estaría disponible a finales de enero de 2026 para toda la población, una vez que culminen las pruebas técnicas y se obtengan las certificaciones necesarias.

Este avance coincide con el cierre de la obra civil y el inicio de pruebas en el tramo elevado entre Santa Fe y Observatorio, que incluye tramos clave de infraestructura, como el viaducto y las instalaciones electromecánicas del tren.

El arranque total del Tren Interurbano México–Toluca podría convertirse en uno de los cambios más significativos de movilidad entre la CDMX y el Estado de México. Si las pruebas avanzan sin contratiempos, los usuarios podrán viajar hasta Observatorio en enero de 2026, con una conexión directa al Metro y a uno de los nodos de transporte más importantes del país.

