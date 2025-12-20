La Granja VIP 2025: Filtran nombre del posible ganador del reality

La Granja VIP llega a su clímax este domingo 21 de diciembre con la esperada final que coronará al granjero o granjera que logró sobrevivir a más de dos meses de pruebas físicas, traiciones y polémicas frente a las cámaras. Después de semanas intensas, seis finalistas están listos para enfrentar el veredicto del público.

Durante la recta final, los televidentes se han volcado a las redes sociales para apoyar a sus favoritos, y aunque el resultado aún es secreto, ya circulan filtraciones sobre quién podría ganar esta primera edición del reality de TV Azteca.

La Granja VIP llega a su final este fin de semana / Redes Sociales

¿Quiénes llegan a la gran final?

Tras la salida de El Patrón, los nombres que siguen en pie son: La Bea, Kim Shantal, Teo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Uno de ellos se llevará el premio de 2 millones de pesos, pero el nombre del ganador se revelará oficialmente este domingo por la noche.

“En unas cuantas horas conoceremos al ganador de ‘La Granja VIP’. Será este domingo 21 de diciembre cuando conozcamos la identidad del ganador del reality show de TV Azteca, aunque en redes sociales fue filtrado quién es el favorito en las votaciones”.

Alfredo Adame podría dar la gran sorpresa dentro del reality / Redes Sociales

¿Quién es el favorito del público?

Las redes no perdonan, y los fans ya tienen sus apuestas. Según comentarios en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, La Bea y Eleazar Gómez son los más fuertes en la competencia.

“De acuerdo con las preferencias del público, el granjero que ganaría ‘La Granja VIP’ este domingo 21 de diciembre estaría entre La Bea y Eleazar Gómez. Los internautas creen que ellos cuentan con mucho apoyo en las votaciones”.

Este domingo conoceremos al ganador de los 2 millones de pesos / Redes Sociales

Los que ya salieron del juego

Durante la temporada, 11 participantes fueron eliminados. Algunos por votación, otros por voluntad propia:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés (abandonó)

Jawy

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

El Patrón

El Patrón fue el último eliminado de La Granja VIP / Redes Sociales

¿Dónde y cuándo ver la gran final?

La última batalla por el trono se transmitirá este domingo 21 de diciembre a las 20:00 horas por Azteca Uno. El conductor del show será Adal Ramones, quien tendrá la responsabilidad de anunciar al granjero vencedor.

“La Final de ‘La Granja VIP’ será transmitida este domingo 21 de diciembre en punto de las 20:00 horas por Azteca Uno. La conducción está a cargo de Adal Ramones, quien será el encargado de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del ganador”.