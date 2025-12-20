TOP 10: Estas fueron las películas más vistas en cines en México durante 2025

La taquilla mexicana en 2025 dejó varias sorpresas, giros inesperados y una clara tendencia: los live action y las adaptaciones de videojuegos arrasaron. Mientras tanto, figuras como Tom Cruise y Brad Pitt sufrieron un tropiezo frente al gusto del público.
Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), del 1 de enero al 15 de diciembre se vendieron alrededor de 200 millones de boletos, lo que representa 17 millones menos que en 2024. Aun así, hay expectativa por alcanzar esa cifra con el próximo estreno de Avatar, de James Cameron.
“Ya estamos más claros que pensar en regresar a los niveles previos a la pandemia es un poco optimista y complicado. Creo que estos números que hoy estamos viendo serán los niveles que veremos para los siguientes años”, explicó Mauricio Durán, presidente de Canacine.
Los fracasos más sonados
En el listado de caídas estrepitosas, "F1" de Brad Pitt reunió 4 millones de espectadores, sin entrar al top 10. Peor le fue a "Misión Imposible" de Tom Cruise, que solo vendió poco más de 3 millones de boletos, colocándose en el puesto 16.
Ni la secuela "Wicked por siempre", con todo y Ariana Grande, logró mantenerse. Se quedó en 1.3 millones de asistentes, por debajo incluso de "Tron: Ares", otra apuesta grande de Disney que tampoco logró despegar.
El top 10 que sí rompió la taquilla
En contraste, estas son las películas más vistas por los mexicanos en 2025:
- Lilo y Stitch – 17.3 millones
- Minecraft – 10.7 millones
- Jurassic World Renace – 9.1 millones
- Cómo entrenar a tu dragón – 8.7 millones
- Mufasa: El Rey León – 8.7 millones
- El Conjuro: últimos ritos – 8.4 millones
- Los 4 Fantásticos: primeros pasos – 7.5 millones
- Zootopia 2 – 5.8 millones
- Superman – 5.4 millones
- Capitán América: un nuevo mundo – 4.7 millones
Las sorpresas animadas
Contra todo pronóstico, la ganadora del Oscar "Flow" y la emotiva "Memorias de un caracol" se colaron entre las favoritas, con 2.1 millones y 1.8 millones de boletos vendidos, respectivamente.
Con esto, la animación demostró músculo en taquilla, y el público mexicano dejó claro que quiere historias visuales impactantes, entrañables… y con nostalgia o aventuras familiares.