TOP 10: Estas fueron las películas más vistas en cines en México durante 2025

La taquilla mexicana en 2025 dejó varias sorpresas, giros inesperados y una clara tendencia: los live action y las adaptaciones de videojuegos arrasaron. Mientras tanto, figuras como Tom Cruise y Brad Pitt sufrieron un tropiezo frente al gusto del público.

Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), del 1 de enero al 15 de diciembre se vendieron alrededor de 200 millones de boletos, lo que representa 17 millones menos que en 2024. Aun así, hay expectativa por alcanzar esa cifra con el próximo estreno de Avatar, de James Cameron.

Lilo y Stitch fue la gran triunfadora en taquilla / Redes Sociales

“Ya estamos más claros que pensar en regresar a los niveles previos a la pandemia es un poco optimista y complicado. Creo que estos números que hoy estamos viendo serán los niveles que veremos para los siguientes años”, explicó Mauricio Durán, presidente de Canacine.

Los fracasos más sonados

En el listado de caídas estrepitosas, "F1" de Brad Pitt reunió 4 millones de espectadores, sin entrar al top 10. Peor le fue a "Misión Imposible" de Tom Cruise, que solo vendió poco más de 3 millones de boletos, colocándose en el puesto 16.

Ni la secuela "Wicked por siempre", con todo y Ariana Grande, logró mantenerse. Se quedó en 1.3 millones de asistentes, por debajo incluso de "Tron: Ares", otra apuesta grande de Disney que tampoco logró despegar.

Las películas de este año no tuvieron tanto impacto que el año pasado / Especial

El top 10 que sí rompió la taquilla

En contraste, estas son las películas más vistas por los mexicanos en 2025:

Lilo y Stitch – 17.3 millones Minecraft – 10.7 millones Jurassic World Renace – 9.1 millones Cómo entrenar a tu dragón – 8.7 millones Mufasa: El Rey León – 8.7 millones El Conjuro: últimos ritos – 8.4 millones Los 4 Fantásticos: primeros pasos – 7.5 millones Zootopia 2 – 5.8 millones Superman – 5.4 millones Capitán América: un nuevo mundo – 4.7 millones

Las películas de terror se alcanzaron a colar en top 10 con El Conjuro / Especial

Las sorpresas animadas

Contra todo pronóstico, la ganadora del Oscar "Flow" y la emotiva "Memorias de un caracol" se colaron entre las favoritas, con 2.1 millones y 1.8 millones de boletos vendidos, respectivamente.

Con esto, la animación demostró músculo en taquilla, y el público mexicano dejó claro que quiere historias visuales impactantes, entrañables… y con nostalgia o aventuras familiares.

Las películas de animación fueron las más vistas / Redes Sociales