¿De qué murió Mayits? Así fue el trágico momento que le quitó la vida

María José Calderón Hernández, mejor conocida como Mayits, murió a los 23 años el pasado 18 de diciembre, en un accidente de motocicleta ocurrido en la ciudad de Medellín, Colombia. La joven era reconocida como influencer, streamer, bailarina y una de las pioneras del contenido en vivo en redes.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía, sobre la avenida Regional, a la altura del sector de Industriales y el centro comercial Monterrey. De acuerdo con los reportes, Mayits se desplazaba en su moto entre el tráfico, cuando un camión de carga que circulaba delante de ella frenó repentinamente.

María José Calderón falleció en un accidente / IG: @lamayits

El golpe fue mortal

La influencer no tuvo tiempo de reaccionar y terminó impactando de lleno contra la parte trasera del vehículo. A pesar de que portaba casco, el golpe directo en la cabeza fue letal. Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, ya no presentaba signos vitales.

La noticia conmocionó al entorno digital, donde streamers, artistas y academias donde la joven dejó huella, expresaron su dolor. Fue Westcol, creador de contenido y empresario, quien confirmó su muerte en una transmisión en vivo ese mismo día.

Un golpe en la cabeza terminó con su vida tras impactarse en su moto / IG: @lamayits

“Hubo una noticia muy fuerte y, realmente, esto es muy difícil hablarlo. Yo no sé por qué diciembre ha sido tan duro en muchas cosas. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming y que la conocimos porque estuvo mucho tiempo en una academia de baile y nos ayudó mucho en todos nuestros proyectos, falleció en un accidente”, expresó.

De las redes al corazón de su comunidad

Mayits no solo era figura en internet, también participaba activamente en la escena cultural y deportiva de Medellín. Practicaba boxeo, bailaba profesionalmente y formó parte de la academia Fénix, que también lamentó públicamente su fallecimiento.

La Mayits fue despedida por su comunidad de internet / IG: @lamayits

"Su paso por nuestra academia marcó corazones y su esencia vivirá para siempre en cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada baile compartido", escribió Fénix en sus redes sociales.

La cantante Nath también le dedicó un mensaje en el que destacó su talento, humildad y calidad humana. Amigos, colegas y fans la despidieron con tristeza y admiración, recordando el impacto que tuvo en la escena de streaming y su calidad como persona.

“Entonces sean muy prudentes y tiren energía positiva que yo sé que allá arriba ella lo va a estar viendo y escuchando”, concluyó Westcol en su homenaje.

La colombiana chocó contra un camión al momento de frenarse / IG: @lamayits