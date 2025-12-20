Erling Haaland, tras doblete ante West Ham, supera récord de Cristiano Ronaldo en Premier League

Este sábado, el Manchester City recibió en el Etihad Stadium al West Ham United, encuentro en donde el delantero noruego del conjunto celeste de Manchester, tenía la oportunidad de entrar en los libros de historia de la Premier League.

Antes de este partido, Erling Haaland tenía 102 goles en el campeonato inglés desde que llegó procedente del Borussia Dortmund, quedando a un gol del récord de los 103 tantos que consiguió Cristiano Ronaldo con el Manchester United.

Haaland guió al City a la victoria frente al West Ham

Cristiano Ronaldo llegó a Old Trafford en la temporada 2003-2004 y se fue en la 2008-2009, en esos años CR7 logró marcar 84 goles antes de jugar en el Real Madrid, CR7 regresó a la Premier League y estuvo de 2021 hasta 2023, donde marcó 19 tantos más.

CR7 llegó a la cifra de 103 goles en 236 partidos, siendo ampliamente superado por 'El Androide', Halaand ya tiene 104 tantos en la Premier League desde que llegó procedente del Borussia Dortmund, en la ya lejana temporada 2022.

El delantero noruego tiene 114 partidos disputados en la Premier League, tiene un promedio de casi un gol por partido, siendo uno de los goleadores más rentables del futbol.

Solamente en esta temporada, Erling Haaland tiene 19 goles en 17 partidos disputados, siendo el máximo goleador de esta campaña en el futbol inglés.

Líder de momento

Aunque todavía falta el duelo entre el Arsenal y el Everton, Manchester City se coloca como líder en la Premier League, aunque solo está a un punto de los Gunners.

El equipo dirigido por Pep Guardiola tiene 12 victorias, un empate y cuatro derrotas en 17 juegos disputados, suficiente para estar un punto por encima del Arsenal de Mikel Arteta.