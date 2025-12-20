Manchester City, con doblete de Erling Haaland, vence al West Ham y es nuevo líder de la Premier

Erling Haaland sigue avanzando a un ritmo superior a un gol por partido para el Manchester City en la Premier League. Su última víctima fue el West Ham sábado.

El delantero noruego marcó en cada tiempo para llegar a 19 goles en 17 partidos en esta campaña y también asistió al gol de Tijjani Reijnders en la victoria por 3-0 en el Etihad Stadium el sábado.

La victoria elevó al City al primer lugar, un punto por delante del Arsenal antes del partido del líder depuesto en Everton más tarde el sábado.

Haaland tiene 38 goles en un total combinado de 28 partidos con su club y su país en lo que se perfila como la temporada más prolífica de su carrera. Si las lesiones lo permiten, la temporada terminará con su primera Copa del Mundo con Noruega.

Su doblete le dio 104 en la Premier League, uno más que Cristiano Ronaldo, habiendo jugado 122 partidos menos.

Haaland anotó en el segundo intento tras un centro de Phil Foden para darle al City una ventaja en el quinto minuto y aprovechó una confusión defensiva para poner el 3-0 en el 69.

Entretanto, Haaland le pasó un pase corto a Reijnders, quien lo tocó y disparó al techo de la red en el hoyo 38.