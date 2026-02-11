DT de Olimpia aclara sus palabras sobre grandeza del América: "Está a la altura de los grandes de Sudamérica"

El estratega uruguayo fue enfático al señalar que sus palabras no representaron una crítica hacia el Club América, sino un reconocimiento al esfuerzo, la intensidad y la propuesta futbolística de su equipo durante ese primer enfrentamiento. Espinel explicó que su análisis apuntó a resaltar el rendimiento colectivo de Olimpia frente a un rival de jerarquía internacional.

Jugadores de Olimpia en celebración tras su gol contra América | MEXSPORT

Con respecto a la declaración, no fue tan así. Dije que habíamos sometido al rival, un equipo grande, que terminó pidiendo la hora. No era normal que el América hiciera tiempo o no encontrara los caminos, pero fue mérito de los jugadores

Asimismo, el entrenador destacó la dimensión internacional del conjunto azulcrema, al que colocó al nivel de los clubes más grandes de Brasil, de Argentina como Boca, River o Peñarol y Nacional de Uruguay:

Ramón Juárez en festejo tras su gol para la victoria de América ante Olimpia en Concachampions | MEXSPORT

América está para codearse con cualquiera de los equipos sudamericanos, no sólo por la calidad de sus futbolistas, sino por la forma en que se gestiona el club

De cara al compromiso de vuelta, Espinel anticipó un escenario distinto, con un América protagonista y obligado a imponer condiciones desde el inicio.

“Este partido será diferente, América saldrá a buscar el resultado, el club lo indica así. Nosotros debemos apostar a ir al frente, no ser tímidos. Este cuerpo técnico siempre apuesta a proponer”, afirmó.

Pese a reconocer las diferencias económicas y de plantel, Espinel aseguró que Olimpia mantiene la convicción de competir y buscar la remontada.

“El futbol tiene cosas maravillosas. Creemos que podemos estar a la altura de la competencia y dar vuelta a la llave”, concluyó.