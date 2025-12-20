Thiago Silva vuelve a Europa y firma con el Porto a sus 41 años

El mercado de fichajes invernal comienza a moverse con una noticia que 'desafía el paso del tiempo'. Thiago Silva, el legendario defensor central brasileño, regresará al futbol de élite europeo para vestir la camiseta del Porto.

Thiago Silva, 41 años de edad | MEXSPORT

Según información adelantada por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambas partes es total y solo resta el anuncio oficial por parte del club portugués para formalizar el movimiento.

A sus 41 años, Silva demuestra que su vigencia técnica sigue intacta. El defensor optó por el rigor competitivo de la Primeira Liga por encima de ofertas económicamente superiores en ligas emergentes de la MLS o el Medio Oriente. Su prioridad siempre fue volver a Europa para estar cerca de su familia, factor que resultó determinante en las negociaciones con la directiva de los Dragones.

Un adiós con honores al Fluminense

Silva cierra así su etapa en el Fluminense tras dos años y medio en la institución. Durante este periodo, el central logró conquistar la Copa de Brasil y tuvo la oportunidad de liderar al equipo en el nuevo Mundial de Clubes disputado el pasado verano. Se marcha como agente libre, dejando un vacío importante en la zaga tricolor pero cumpliendo su deseo de competir una vez más en el máximo nivel internacional.

Thiago Silva vuelve a Europa | MEXSPORT

A pesar de volver a la élite y mantener una condición física envidiable, el panorama respecto a la Selección de Brasil parece estar definido. El defensor no ha vuelto a ser convocado con la Canarinha desde el Mundial de Qatar 2022 y, según los reportes, el Mundial de 2026 no forma parte de sus objetivos actuales. Su enfoque está centrado exclusivamente en aportar su experiencia y jerarquía al proyecto deportivo del Porto.

El anuncio oficial por parte del club luso se espera en las próximas horas, marcando el inicio de lo que podría ser el capítulo final de una de las carreras más exitosas en la historia de la defensa moderna. Silva llega a Portugal con el objetivo de pelear por títulos locales y aportar solidez en las competiciones europeas.