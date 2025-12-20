Pedri se pierde el partido del FC Barcelona contra Villarreal por lesión

El FC Barcelona informó que Pedro González López, conocido como Pedri, no formará parte de la convocatoria para el partido ante el Villarreal CF. La decisión fue tomada por precaución, luego de que el futbolista presentara leves molestias musculares durante los últimos entrenamientos del primer equipo.

Desde el cuerpo técnico y los servicios médicos del club se optó por no asumir riesgos innecesarios con el mediocampista canario, considerando la exigencia del calendario y la importancia de contar con él en plenitud física para los próximos compromisos. La baja no responde a una lesión de gravedad, sino a una medida preventiva.

Pedri se ha consolidado como una de las piezas clave en el esquema azulgrana, tanto por su capacidad para generar juego como por su influencia en la circulación del balón. Su ausencia ante el Villarreal obligará al entrenador a replantear el mediocampo y buscar alternativas que mantengan el equilibrio del equipo.

El encuentro frente al conjunto castellonense representa una prueba exigente para el Barcelona, que buscará sumar puntos importantes sin uno de sus referentes en la zona medular. La cautela con Pedri refleja la intención del club de priorizar la gestión física del plantel a mediano plazo.

De acuerdo con la información oficial, la evolución del jugador es favorable y no existe preocupación mayor en el seno de la institución. Las molestias han sido catalogadas como leves, por lo que se espera que el futbolista continúe con un plan específico de recuperación en los próximos días.

En ese sentido, el Barcelona confía en que Pedri pueda estar disponible para el siguiente compromiso liguero frente al RCD Espanyol. Dicho duelo, además de su relevancia deportiva, tiene un componente especial por tratarse de un derbi catalán.

La posible reaparición del mediocampista para ese encuentro aportaría tranquilidad al cuerpo técnico, que considera al canario fundamental para afrontar los partidos de alta intensidad. Su regreso permitiría recuperar creatividad y control en el centro del campo.

